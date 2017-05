Các vận động viên tham gia tranh tài tại giải. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 7/5, tại bãi biển Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh), sau bốn ngày thi đấu sôi nổi, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu-Quảng Ninh 2017 đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đội tuyển Trung Quốc, xếp thứ 2 là Kazakhstan, thứ 3 là New Zealand.Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao Quảng Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc phối hợp tổ chức và nằm trong chuỗi văn hóa, thể thao của Tuần Du lịch Hạ Long 2017.Tham gia tranh tài có 23 đội nữ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Vanuatu, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Australia, Kazakhstan, Singapore, Thái Lan và New Zealand.Năm nay giải đấu đã thu hút được số vận động viên và quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia đông nhất kể từ ngày tổ chức.Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu-Quảng Ninh được tổ chức thi đấu thường niên và đã được Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á, Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu chính thức./.