Barcelona không thể thua trong trận El Clasico? (Nguồn: fourfourtwo.com)

Barcelona đang yếu thế? Đúng. Real Madrid đang mạnh mẽ? Không sai. Nhưng trận El Clasico đêm nay (giờ Việt Nam) sẽ không diễn ra với logic thông thường như thế. Nhất là khi Barca không thể thua vào thời điểm này.Cứ mỗi trận đại chiến góp mặt Real Madrid chuẩn bị tới, người ta lại phải đặt câu hỏi, liệu may mắn nào sẽ tới với Los Blancos? Hai cuộc đấu với Bayern Munich tại bán kết Champions League đều đã kết thúc với ít nhiều may mắn dành cho đội bóng áo trắng.Cú sút hỏng phạt đền ở lượt đi, những sai lầm của trọng tài ở lượt về đã đưa Los Blacos lần thứ bảy liên tiếp lọt vào vòng bán kết Champions League. Real chơi không dở, nhưng những giây phút quyết định có không ít bột may mắn được rắc lên đôi cánh của kền kền.Hơn Barca 3 điểm trong bối cảnh chơi ít hơn một trận, nếu thắng trong trận El Clasico vào đêm nay, coi như chức vô địch La Liga sẽ thuộc về Los Blancos. Đó sẽ là lần đầu tiên Real vô địch La Liga kể từ kỷ nguyên... Jose Mourinho.Rõ ràng, lịch sử đang chờ thày trò Zinedine Zidane nếu như những lá cờ trắng, tượng trưng cho sự tang tóc, được vẫy trên các khán đài Bernabeu ở cuối trận El Clasico.Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Real có đủ tất cả mọi điều kiện để dìm đối thủ xuống vũng bùn lầy của thất bại trong mùa giải này. Trên khía cạnh cá nhân, nếu Cristiano Ronaldo vượt qua Lionel Messi thêm một lần nữa, danh hiệu ​Quả bóng Vàng châu Âu 2017 coi như được chấm cho CR7. Quá nhiều thứ nói có với Real, lắc đầu với Barca.Báo chí Tây Ban Nha vừa đưa ra một câu chuyện tuyệt vời về Luis Enrique, huấn luyện viên trưởng Barca, người sẽ dẫn dắt La Blaugrana tới trận El Clasico cuối cùng trước khi rời khỏi Nou Camp khi mùa giải này kết thúc.Cụ thể, đó là câu chuyện về việc Enrique có tổ tiên là người Asturias của vương quốc Asturia, tiền thân của quốc gia Tây Ban Nha ngày nay. 300 người Asturia được thống lĩnh bởi quốc vương Don Pelayo đã từng dựa lưng vào núi đánh bại hơn 1.400 quân Hồi giáo có vũ khí để tái chiếm lại vương quốc Tây Ban Nha vào năm 722. Tại mỏm núi này ngày nay vẫn còn bức tượng Pelayo cầm kiếm, ngay bên dưới là mộ của ông.Có tổ tiên là người đánh lại quân địch có số lượng nhiều gấp gần 5 lần, Enrique không e sợ nghịch cảnh. Ông từng chuyển từ Real Madrid sang Barcelona theo dạng... chuyển nhượng tự do mà không e ngại điều gì. Càng bị la ó, huýt sáo, Lucho (biệt danh của Enrique) càng khoái.Bị loại khỏi Champions League rõ là điều không vui vẻ gì, nhưng “thật may mắn khi Real là đối thủ tiếp theo.” “Tôi có gene của người Asturia, có gene của Pelayo,” Enrique khẳng định. Gian nan mới tỏ mặt anh hùng, đêm ngày hôm nay, anh hùng Enrique có xuất hiện tại Santiago Bernabeu?Như đã đề cập, quá nhiều khó khăn đang bủa vây lấy Barca. Neymar, theo tin mới nhất, sẽ không thể có mặt trong trận El Clasico khi Barca thất bại trong việc kháng cáo cho tiền đạo người Brazil.Không có Neymar, Barca sẽ khó lòng triển khai được hệ thống 3-4-3 từng giúp họ đả bại PSG tới 6-1 để tiến vào vòng tứ kết (trước khi thua Juventus 0-3 sau hai lượt trận).Thực tế thì 3-4-3 không phải một hệ thống quá ảo diệu để đến mức có thể vô hiệu hóa được tất cả mọi đối thủ, nhưng trong trường hợp chuyển sang một cách chơi khác, Barca lại càng khó để đả bại đối thủ. Trận hòa 0-0 trước Juve cách đây ba ngày là một ví dụ, Messi cùng đồng đội gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự mà đội bóng Italia dựng nên.Những yếu tố về chuyên môn coi như đã đi vào ngõ cụt, giờ thì chỉ có tinh thần mới cứu được Barca. Sở hữu con cháu của Pelayo trên băng ghế huấn luyện, cùng với đó là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử 265 trận El Clasico trong lịch sử, Lionel Messi, liệu có là đủ để Barca tìm kiếm được chiến thắng./.