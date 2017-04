Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, tặng quà Hòa thượng Thích Đức Thanh. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ngày 16/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Phục sinh 2017.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Mai chúc sức khỏe Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Nguyễn Chí Linh; gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phục sinh 2017 đến các vị chức sắc, chức việc, tín hữu và đồng bào Công giáo.Bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Tổng Giám mục cùng các chức sắc, chức việc đã dẫn dắt giáo dân gắn bó, đồng hành cùng chính quyền địa phương, góp sức xây dựng quê hương Thừa Thiên- Huế ngày càng phát triển về kinh tế-xã hội, đóng góp vào những thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước.Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; đảm bảo các tôn giáo, trong đó có Công giáo, Tin lành được tự do hoạt động theo quy định của pháp luật và tôn chỉ của hội thánh.Bà Trương Thị Mai bày tỏ sự tin tưởng Tổng Giám mục cùng các chức sắc, chức việc, giáo dân sẽ tiếp tục ủng hộ Đảng, chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhân dân cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách để chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.Thay mặt các chức sắc, chức việc và toàn thể người Công giáo tại Tổng Giáo phận Huế, Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật; cùng với các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển đời sống giáo dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.Cùng ngày, bà Trương Thị Mai và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội, Trưởng ban Giáo dục tăng, ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế./.