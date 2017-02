Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Dừng xe trên cầu Nhật Tân để đi vệ sinh, một người đàn ông không may mắn đã trượt chân khỏi lan can và ngã xuống sông Hồng mất tích.Sự việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày hôm qua (5/2) trên cầu Nhật Tân, Hà Nội.Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đi xe máy qua khu vực cầu này đã dừng xe, bước qua lan can để đi vệ sinh. Tuy nhiên, nạn nhân đã bị trượt chân và rơi thẳng xuống phía dưới.Lực lượng chức năng gồm cảnh sát cứu hộ cứu nạn, công an phường Nhật Tân có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân, tuy nhiên bất thành.Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Tây Hồ, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã cử lực lượng cứu hộ để tìm kiếm trên đoạn sông hạ lưu dài khoảng 2km. Tuy nhiên, tới sáng nay, tung tích nạn nhân vẫn chưa rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng mới xác định được: Người đàn ông trên ngoài 34 tuổi, quê ở Sóc Sơn.Lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho gia đình, sáng nay tổ chức thuê người và phương tiện, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân./.