Địa điểm xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 21/4, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng săn bắt trái phép trong Vườn Quốc gia Cát Tiên và đâm trọng thương một trạm trưởng kiểm lâm.Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên, huyện Tân Phú cho biết vụ việc xảy ra tại Tiểu khu 32, Vườn Quốc gia Cát Tiên, thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú.Vào khoảng 14 giờ ngày 20/4, được sự phân công của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên, tổ công tác do anh Phạm Quốc Vinh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Núi Tượng làm tổ trưởng, cùng ba cán bộ khác đi tuần tra, bảo vệ rừng.Khi đến Tiểu khu 32, tổ tuần tra phát hiện nhóm đối tượng dắt theo ba con chó săn đang săn bắt trái phép trong Vườn Quốc gia Cát Tiên.Sau hơn một giờ đồng hồ bám đuổi, tổ công tác đã tiếp cận được nhóm đối tượng gồm bốn người. Tại đây, anh Phạm Quốc Vinh yêu cầu nhóm đối tượng dừng lại, đồng thời khống chế đối tượng đi sau cùng.Anh Lê Quang Toàn, nhân viên Trạm Kiểm lâm cơ động số 2 tham gia khống chế đối tượng.Trong lúc giằng co, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm vào bụng anh Vinh, sau đó vứt dao tại hiện trường bỏ chạy.Anh Đinh Sỹ Trí, nhân viên Trạm Kiểm lâm Núi Tượng đã bắn một phát súng chỉ thiên, yêu cầu đối tượng dừng lại nhưng đối tượng này vẫn chạy trốn.Sau khi sự việc xảy ra, anh Phạm Quốc Vinh được các cán bộ kiểm lâm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Công an huyện Tân Phú khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án./.