Sáng 29/7, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, lực lượng công an đã bắt được 2 trong số các đối tượng trực tiếp gây vụ nổ súng làm chết người xảy ra trên địa bàn thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) vào chiều 28/7.Hiện cơ quan công an chưa cung cấp danh tính của 2 đối tượng đã bị bắt và đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 28/7, một nhóm đối tượng đã tìm đến nhà chị Hà (ở tổ 6, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để hỏi về chồng của chị.Tuy nhiên, khi chị Hà vừa trả lời rằng không biết chồng đi đâu, chị liền bị các đối tượng này hành hung rồi bỏ đi.Sau đó, chị Hà đã gọi điện cho mẹ ruột của mình về nhà, khi mẹ chị Hà vừa về đến nhà thì nhóm đối tượng trên tiếp tục quay lại, dùng dao và súng đuổi đánh mẹ con chị Hà và những người đi cùng.Trong lúc hỗn loạn, nhóm thanh niên này đã nổ súng khiến anh Trương Trọng Toàn (sinh năm 1994, trú tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) tử vong. Ngoài ra, một người khác cũng bị các đối tượng này chém trong lúc đuổi đánh.Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được cơ quan chức năng xác định là do mâu thuẫn cá nhân./.