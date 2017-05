An táng hài cốt các liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN)

Sáng 11/5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 cùng các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia long trọng tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.Các liệt sỹ được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.Lễ đón, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu đến từ Vương quốc Campuchia, Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu V tổ chức trang trọng nhằm khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ vì nền độc lập tự do chung của hai nước Việt Nam và Campuchia.Những hài cốt liệt sỹ an táng lần này được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Đội K52) quy tập tại khu vực Đông Bắc Campuchia trong mùa khô 2016-2017.Tại buổi lễ, đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tại tỉnh Gia Lai rất xúc động khi đón các liệt sỹ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam. Qua hơn 15 năm triển khai, được sự quan tâm của Chính phủ hai nước, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Vương quốc Campuchia, đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai (Đội K52) đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.400 bộ hài cốt liệt sỹ và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ./.