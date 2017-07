Bà Châu Thị Thu Nga. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group) cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.Theo cáo trạng, trong vụ án này, Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, sử dụng và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.Các bị can còn lại là người thực hiện hành vi giúp sức nhưng chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, đã khai báo thành khẩn. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị xem xét giảm nhẹ tội cho 9 bị can này.Theo cáo trạng, Công ty Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% vốn. Để công ty hoạt động như công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, mọi hoạt động của Housing Group đều do bà Nga quyết định.Dự án B5 Cầu Diễn ở thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công trình tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.Năm 2008, bà Châu Thị Thu Nga và lãnh đạo Công ty HAIC ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.Cơ quan chức năng xác định đến tháng 11/2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng.Tuy nhiên bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án.Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Nga và các bị can được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng.Trong số tiền đã thu, bà Nga đã trả lại hơn 28,7 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại 348,5 tỷ đồng bị Chủ tịch Housing Group chiếm đoạt mà không có căn hộ để bàn giao.Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ vụ lừa đảo tại Dự án B5 Cầu Diễn để điều tra bổ sung. Cáo trạng mới được công bố này thay thế cho cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành trung tuần tháng 1/2017./.