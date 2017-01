Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Công ty Truyền tải điện 3 dự kiến lượng điện truyền tải cho các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên qua lưới 220kV trong năm 2017 sẽ vào khoảng 8,7 tỷ kWh.Để thực hiện được chỉ tiêu này, theo ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc Công ty sẽ củng cố Tổ quản lý Hệ thống đo đếm điện năng tại các Đơn vị Truyền tải điện, bố trí cán bộ kỹ thuật quản lý hồ sơ hệ thống đo đếm, theo dõi, kiểm tra, kiểm định định kỳ, nghiệm thu hệ thống đo đếm mới và phối hợp với các trạm biến áp 220kV, 500kV chốt chỉ số côngtơ, tính toán tổn thất điện năng từng phần tử và lưới điện khu vực Đơn vị quản lý hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm định định kỳ côngtơ, biến dòng điện, biến điện áp, hệ thống đo đếm ranh giới và nội bộ để thay thế kịp thời các thiết bị không đạt yêu cầu sai số và cấp chính xác. Đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống thu thập số liệu côngtơ từ xa phục vụ công tác quản lý sản lượng, tính toán tổn thất điện năng và giám sát hệ thống đo đếm.Công ty cũng theo dõi thường xuyên hệ thống đo đếm, thực hiện chốt chỉ số côngtơ các biểu theo chiều giao, chiều nhận tất cả các côngtơ đo đếm của từng đường dây theo đúng quy định vào lúc 24 giờ hàng ngày bao gồm côngtơ đo đếm chính, dự phòng 1 và dự phòng 2, so sánh để phát hiện sớm các lỗi đo đếm có thể xảy ra. Triển khai kiểm định hệ thống đo đếm đúng định kỳ và kiểm định hệ thống đo đếm nội bộ giữa các công ty Truyền tải.Cùng với việc nghiên cứu lập các phương án thi công nhằm hạn chế việc cắt điện trên diện rộng hoặc các phương án sửa chữa thí nghiệm không phải cắt điện, Công ty còn chủ động rà soát và kết hợp công tác cắt điện thi công các dự án đầu tư xây dựng kết hợp với sửa chữa lớn và thí nghiệm định kỳ thiết bị để giảm thiểu thời gian cắt điện. Trường hợp phải thực hiện cắt điện riêng rẽ, công ty lập và phê duyệt biện pháp tổ chức thi công hết sức chặt chẽ để đảm bảo thời gian cắt điện là tối thiểu.Ông Hoàng Xuân Phong cho biết Công ty phối hợp với các Trung tâm Điều độ thực hiện điều chỉnh điện áp tự động cho các máy biến áp, hạn chế tình trạng vận hành đầy tải, quá tải đường dây và máy biến áp. Đồng thời làm rõ nguyên nhân sự cố xảy ra trong lưới điện để đánh giá rút kinh nghiệm và tập trung xử lý tránh sự cố tái diễn, đồng thời siết chặt kỷ luật trong vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan. Đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt công tác thẩm tra, phê duyệt các phương án kỹ thuật thi công từ khâu khảo sát, lập phương án đến thi công, không để xảy ra tình trạng mất an toàn trong thi công hoặc các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong thi công.Ngoài ra, Công ty Truyền tải điện 3 cũng tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền về hành lang an toàn lưới điện cao áp đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan trên dọc tuyến đường dây cao áp như ký bản cam kết bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp với các tổ chức và hộ dân có đường dây đi qua...Mặt khác, tích cực tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên về công tác an toàn bảo hộ lao động, chấp hành quy trình quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn điện, phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra cháy nổ do chủ quan và chuẩn bị tốt nhất mọi phương án, vật tư, nhân lực để phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên lưới điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên do Công ty quản lý./.