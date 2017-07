Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong các ngày 20 và 21/7, hầu hết các cơ quan truyền thông báo chí Campuchia đều đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia đang diễn ra của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó Truyền hình quốc gia (TVK), Đài phát thanh quốc gia (KNR), hãng thông tấn nhà nước AKP và các nhật báo tiếng Khmer Rasmei Kampuchea (Tia sáng Campuchia), Kampuchea Thmey (Campuchia Mới) đã đưa tin đậm về chuyến thăm.Chương trình thời sự tối 20/7 của TVK và KNR và bản tin trong ngày của AKP đã đưa tin tổng hợp về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đầu tiên ở Campuchia, như lễ đón chính thức và hội đàm giữa Quốc vương Norodom Sihamoni với Tổng Bí thư, Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư do Quốc Vương chủ trì; các cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Sai Chhum; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen; và các hoạt động khác của Tổng Bí thư như thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineat Sihanouk, đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam...Đưa tin về các hoạt động trên, các cơ quan truyền thông đã trích thuật các phát biểu của các nhà lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh “quan hệ Việt Nam-Campuchia gắn bó khăng khít, không thể tách rời;" “Campuchia-Việt Nam là láng giềng gần gũi và là anh em của nhau;” “Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Campuchia” và “dù tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ giữa hai Đảng, hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực”...Tin tổng hợp của các cơ quan truyền thông trên cho biết nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; Việt Nam quyết định tặng Quốc hội Campuchia Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD.Trong khi đó, tờ Tia sáng Campuchia - nhật báo tiếng Khmer lớn nhất ở Campuchia hiện nay, số ra ngày 21/7 đã đăng trên trang nhất tin tổng hợp về chuyến thăm, kèm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cuộc hội kiến các nhà lãnh đạo của Campuchia.Trước đó, sáng 20/7, báo này cũng đã đăng bài đánh giá mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Campuchia trong suốt chặng đường lịch sử, qua đó nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, quan hệ hợp tác phát triển trong khu vực và quốc tế.Báo Campuchia Mới đăng tin tổng hợp kèm ảnh trên trang nhất về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đầu tiên thăm Campuchia, trong đó nhấn mạnh Campuchia và Việt Nam quyết tâm củng cố quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước đạt 5 tỷ USD vào năm 2025.Các nhật báo tiếng Anh trong đó có The Cambodia Daily (Nhật báo Campuchia), The Phnom Penh Post (Bưu điện Phnom Penh), Khmer Times (Thời báo Khmer), số ra ngày 21/7 đều đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.