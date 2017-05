Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Truyền thông thế giới ngày 8/5 đã đồng loạt ca ngợi chiến thắng thuyết phục của ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở Pháp, đồng thời cũng đưa ra những bình luận thận trọng về sứ mệnh phía trước của vị tổng thống trẻ nhất của đất nước hình lục lăng.Trang nhất báo Liberation (Giải phóng) của Pháp cũng như trên trang web của báo thiên tả này đã ca ngợi chiến thắng của ông Macron, đồng thời đăng tải nhiều bức ảnh chính trị gia 39 tuổi này.Trong khi trang chủ báo Le Monde (Thế giới) đăng hình ảnh ông Macron phía trước và mờ sau là hình ảnh ứng cử viên thất cử Marine Le Pen.Tại Đức, báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) thiên hướng bảo thủ bình luận "châu Âu đã tránh được cơn ác mộng," cho rằng nước Pháp sẽ không bị dẫn dắt bởi một phụ nữ có tư tưởng cực hữu.Theo FAZ, chiến thắng rõ ràng của ông Macron là một sự đảm bảo, song châu Âu không nên có bất cứ sự ảo tưởng nào.Trong khi tờ Nhật báo (Tageszeitung) thuộc cánh tả nhận xét rằng chiến thắng trọn vẹn của ông Macron là sự giải tỏa to lớn đối với nước Pháp.Từ Anh, tờ Thời báo tài chính (FT) cũng hoan nghênh kết quả mà ông Macron đạt được, song lưu ý rằng chiến thắng của nhà lãnh đạo này là "chưa tròn," cảnh báo rằng tiến trình tranh cử đã vô hình trung "hợp lý hóa" phong trào cực hữu ở Pháp.Theo tờ báo có ảnh hưởng này, nếu ông Macron sảy chân trong cuộc bầu cử vừa qua, chưa rõ giải pháp sẽ như thế nào để bà Le Pen có thể cầm quyền cho tới năm 2022.Tương tự, báo The Guardian (Người Bảo vệ) một mặt ca ngợi sự sáng suốt của cử tri Pháp giúp châu Âu an toàn hơn, song cũng cảnh báo con đường khó khăn phía trước của ông Macron.Tại Mỹ, tờ New York Times ban đầu chỉ viết: "Ông Macron đã giành thắng lợi mang tính quyết định ở Pháp."Sau đó, báo này viết thêm rằng đây là chiến thắng của sự hy vọng và lạc quan trước những sợ hãi và phản ứng.Tờ báo cũng nhận định ông Macron sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn khi lãnh đạo một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc, với nhiều người cảm thấy bị đẩy ra ngoài lề trong quá trình toàn cầu hóa, suy thoái kinh tế, thất nghiệp, khủng bố, làn sóng di cư...Trong khi đó, các báo lớn của Nga, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thụy Sĩ,... cũng có các bài báo ca ngợi chiến thắng của ông Macron, nhận định nước Pháp đã lựa chọn ông Macron và kiềm chế chủ nghĩa dân túy, đồng thời cho rằng vị tổng thống đắc cử này sẽ phải có câu trả lời cho những đòi hỏi về sự thay đổi trong thời gian tới./.