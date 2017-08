Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” sáng 1/8 tại Chi hội phường Thonkhankham thuộc Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng Chi nhánh Lào tổ chức Lễ khởi công xây dựng hai căn nhà tình nghĩa. mỗi căn rộng 40m2 dành tặng các gia đình chính sách có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự Lễ khởi công có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Đại diện Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng Chi nhánh Lào; Đại diện Tùy viên Quốc phòng tại Lào; Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào; Đại diện Thành hội người Việt Nam ở thủ đô ​Vientiane; Đại diện chính quyền địa phương; Đại diện các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo bà con Cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Vientiane.Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết việc xây dựng nhà tình nghĩa dành tặng các gia đình chính sách có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn ở Lào là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn-Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhằm ghi nhớ công ơn của các anh hùng Thương binh-Liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình để giải phóng đất nước, vì độc lập, tự do của dân tộc.Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh đặc biệt với Cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói chung và ở thủ đô Vientiane nói riêng, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn-Đền ơn đáp nghĩa” luôn được phát huy, trên tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng Cộng đồng ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở đất nước bạn Lào; luôn hướng về quê hương, đất nước; là cầu nối cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn tấm lòng của các đơn vị tài trợ, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane đã thể hiện truyền thống, nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam, đóng góp một phần vật chất nhỏ bé nhằm động viên tinh thần các gia đình có người thân không tiếc thân mình hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.Đây là lời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Nhân dân Việt Nam luôn ở bên các anh và gia đình các anh để cùng tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; hoàn thành lý tưởng của các anh là đưa đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế, người dân Việt Nam được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.Đại sứ đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương nước sở tại đã luôn tạo điều kiện để Cộng đồng người Việt Nam tại Lào được đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, cho quê hương Việt Nam và được thực hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.Ông Đinh Ngọc Diệp, Đại diện Công ty cổ phần Điện Việt-Lào, đại diện các đơn vị tài trợ phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane, chính quyền địa phương nước sở tại đã tạo điều kiện để các đơn vị tài trợ hoàn thành được ước muốn của mình, thực hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn-Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.Ông Đinh Ngọc Diệp khẳng định với sự giúp đỡ có hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, chính quyền địa phương nước sở tại, Cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, các gia đình chính sách được hỗ trợ về nhà ở nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…Với tổng số tiền tài trợ trên 15.000 USD, trong đó, Công ty cổ phần Điện Việt-Lào tài trợ 10.000 USD; Câu lạc bộ Đồng hương Pakxe​ tỉnh Champasak​ tài trợ các loại nguyên vật liệu xây dựng; Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng Chi nhánh Lào tài trợ toàn bộ chi phí nhân công xây dựng. Ngoài ra, còn có nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân khác cũng tham gia tài trợ như Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Công ty Hongheaung Lào-Việt Nam; Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank)...Một trong số hai căn nhà tình nghĩa sẽ được dành tặng bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1928, có chồng là Hoàng Văn Trì, liệt sỹ hy sinh tại mặt trận bản Cơn ở Lào và một con trai là bộ đội tình nguyện Việt Nam chiến đấu và bị thương tại chiến trường Campuchia, hiện phải nương nhờ vào sự cưu mang của mẹ và được Bộ Quốc phòng Lào hỗ trợ điều trị tại Bệnh viện 103 Lào.Bà Liên đã già yếu, gia đình thuộc diện nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện không có chỗ ở do căn nhà mà gia đình thuê đã hết hạn hợp đồng. Một căn còn lại sẽ được dành tặng cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác do Thành hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane giới thiệu./.