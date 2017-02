Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Nguồn: neweurope.eu)

Ngày 14/2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo ông dự định gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức), dự kiến diễn ra trong các ngày 17-19/2 tới.Phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg khẳng định ông muốn gặp và hội đàm với Ngoại trưởng Nga vì ông cho rằng "điều đó sẽ có lợi cho việc tiếp tục các cuộc đối thoại với Nga."Theo kế hoạch sẽ có hơn 500 chính khách tham dự Hội nghị an ninh Munich để thảo luận về các vấn đề "nóng" của an ninh quốc tế.Mối quan hệ Nga-NATO thời gian qua rất căng thẳng liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. NATO đã đình chỉ hoạt động của Hội đồng NATO-Nga hồi năm 2014.Ngoài ra, khối quân sự này cũng tăng cường sự hiện diện quân sự tại 3 nước vùng Baltic và Ba Lan, áp sát biên giới Nga, bất chấp sự phản đối của Nga. Để đáp trả Nga cũng gia tăng các hoạt động củng cố quốc phòng và tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn.Tới tháng 4/2016, Hội đồng NATO - Nga đã họp trở lại sau hai năm "đóng băng" quan hệ. Từ đó đến nay, Nga và NATO đã nhiều lần nối lại đối thoại, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng không dễ giải quyết, đặc biệt trong vấn đề xung đột ở miền Đông Ukraine và cuộc nội chiến ở Syria./.