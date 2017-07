(Ảnh minh họa. Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo Reuters, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May ngày 31/7 cho biết sự tự do đi lại của người dân giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ chấm dứt vào tháng 3/2019 khi nước này rời khỏi khối.Trả lời báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng May khẳng định: "Sự tự do đi lại sẽ chấm dứt vào tháng 3/2019."Quan chức này cũng nói thêm rằng các yếu tố khác liên quan hệ thống nhập cư thời hậu Brexit sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp.Sau những tuyên bố dường như trái chiều của các thành viên nhóm thân cận hàng đầu của Thủ tướng May trong những ngày gần đây liên quan kế hoạch Brexit của Anh, người phát ngôn này cũng đã khẳng định rằng quan điểm của chính phủ về Brexit vẫn giống như những gì mà Thủ tướng đưa ra hồi tháng Một.Hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho rằng không cần có sự thay đổi ngay lập tức về các quy định nhập cư khi Anh rời EU./.