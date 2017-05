Bìa cuốn tự truyện của Ivanka Trump

Với tựa đề "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Tạm dịch là Phụ nữ đi làm: Bí quyết để thành công), cuốn sách của Ivanka Trump, ái nữ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chính thức lên kệ ngày 2/5.Cùng với bản mềm sách giấy, sách còn được phát hành dưới dạng sách điện tử, đĩa CD và tệp âm thanh dài 497 phút mà bất cứ độc giả quan tâm nào đều có thể tải trên mạng Internet.Theo Ivanka Trump, cô đã hoàn thành cuốn sách này trước khi bố cô là ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016.Có thể nói cuốn sách như một cuốn tự truyện kể về những kinh nghiệm mà Ivanka Trump học hỏi và tích lũy kể từ giai đoạn đầu khởi nghiệp như thành lập công ty, bước vào các cuộc đàm phán và phát huy tối đa sức ảnh hưởng của mình trong công việc và "tạo ra sự thay đổi một hệ thống vì lợi ích lớn hơn cho nữ giới."Ngoài nội dung chi tiết đề cập đến lịch trình dày đặc trong việc điều hành công ty, cuốn sách còn kể về cuộc sống gia đình làm vợ và làm mẹ của Ivanka Trump.Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu phát hành, cuốn sách đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với lập luận rằng không giúp ích gì cho hàng triệu người phụ nữ Mỹ.Bình luận về cuốn sách, Fatima Goss Graves, Chủ tịch tương lai của Trung tâm Luật của Hiệp hội Phụ nữ quốc gia đấu tranh vì sự bình đẳng của nữ giới tại Mỹ, cho rằng cuốn sách hoàn toàn nằm xa tầm với của những người phụ nữ đang đi làm. Trong khi đó, tờ New York Times cho rằng cuốn tự truyện là cách để Ivanka Trump đánh bóng thương hiệu "Trump."Ivanka Trump không phải là cái tên xa lạ trong giới doanh nhân Mỹ và càng được biết đến nhiều hơn sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.Ở tuổi 35, bà mẹ 3 con này đã lọt vào danh sách gương mặt triệu phú của nước Mỹ. Hiện cô đảm đương vị trí Trợ lý Tổng thống mà không nhận lương, trong khi chồng cô - Jared Kushner - giữ chức Cố vấn Nhà Trắng./.