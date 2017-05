Tuần hành phản đối chính sách nhập cư của ông Trump. (Nguồn: Reuters)

Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các tổ chức công đoàn và bảo vệ quyền dân sự tại Mỹ đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình, tuần hành tại nhiều thành phố lớn, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, nhằm phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.Tại thủ đô Washington và các thành phố như New York, Los Angeles và San Francisco, hàng nghìn người đã xuống đường kêu gọi sự đoàn kết trong các cộng đồng tại Mỹ và phản đối các nỗ lực của Tổng thống Trump đẩy mạnh thực thi luật trục xuất người nhập cư trái phép ở Mỹ.Những người tham gia tuần hành nêu rõ sẽ không bao giờ chấp nhận một chính sách nhập cư đi ngược lại những giá trị Mỹ, đồng thời cho rằng Chính phủ Mỹ hiện nay cần phải công nhận những đóng góp to lớn của người nhập cư cho chính nước Mỹ.Cùng ngày, các cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng đã diễn ra trên khắp nước Mỹ trong không khí ôn hòa. Tuy nhiên, tại thành phố Portland thuộc bang Oregon, tình hình trở nên căng thẳng sau khi một nhóm người biểu tình da màu phóng hỏa, đập vỡ các cửa sổ và đập phá xe tuần tra của cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ 3 người biểu tình quá khích.Ở một số thành phố, nhiều cửa hàng và doanh nghiệp do người nhập cư điều hành đã đóng cửa để bày tỏ hưởng ứng các cuộc tuần hành.Trước đó cùng ngày, tại thành phố New York, khoảng 500 người đã tham gia cuộc tuần hành từ khu vực Manhattan tới trước trụ sở ngân hàng Wells Fargo và JP Morgan Chasem, nhằm phản đối việc 2 ngân hàng này đạt các thỏa thuận với các công ty tư nhân xây dựng hoặc điều hành các trung tâm giam giữ người nhập cư của Chính phủ Mỹ. Ít nhất 12 đối tượng quá khích đã bị bắt giữ tại đây.Các cuộc biểu tình lớn phản đối các chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt là chính sách nhập cư, đã trở thành hiện tượng thường nhật tại các thành phố trên khắp nước Mỹ.Trước đó, ngày 6/3 vừa qua, ông Trump ký sắc lệnh hành chínhtạm thời đối với người tị nạn và công dân 6 nước Trung Đông và Bắc Phi, sau khi sắc lệnh đầu tiên ký ngày 27/1 bị thẩm phán tòa án liên bang tại thành phố Seattle ra phán quyết ngăn chặn. Sắc lệnh mới này cũng nhanh chóng bị các tòa án ở Maryland và Hawaii phong tỏa.Tuy nhiên, nhiều người dân Mỹ vẫn bất bình về biện pháp mà họ coi là phân biệt đối xử của ông Trump./.