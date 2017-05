Khoảng 800 người tham gia cuộc tuần hành phản đối xây dựng các căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Naha, Okinawa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 12/5, hàng trăm người biểu tình đã tổ chức tuần hành tại đảo Okinawa, phía Nam Nhật Bản, nhằm yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự mới của Mỹ tại địa phận tỉnh này.Động thái trên diễn ra ngay trước thềm lễ kỷ niệm 45 năm đảo Okinawa trở lại dưới sự quản lý của Nhật Bản vào năm 1972 sau khi bị quân đội Mỹ chiếm đóng thời hậu chiến.Khoảng 800 người đã bắt đầu "Cuộc tuần hành hòa bình" kéo dài ba ngày tại Naha, thủ phủ của tỉnh cực nam Okinawa.Phát biểu tại cuộc tuần hành, Thị trưởng Naha, ông Mikiko Shiroma đã bày tỏ sự phẫn nộ về các vụ việc gây bức xúc liên tục xảy ra liên quan tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh này.Ngoài ra, để hướng ứng sự kiện này, một cuộc tuần hành khác cũng sẽ được tổ chức vào ngày 14/5 trên bãi biển gần khu vực duyên hải Henoko ở thành phố Nago cũng thuộc tỉnh Okinawa. Theo kế hoạch, các căn cứ quân sự mới của Mỹ cũng được xây dựng tại Henoko như một phần của kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa.Okinawa chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng diện tích lãnh thổ Nhật Bản, nhưng lại là nơi chứa khoảng 70% các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.Hồi năm 1996, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma trên đảo này, song quá trình này đã bị trì hoãn vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân địa phương.Lâu nay, người dân tỉnh Okinawa rất tức giận về việc các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại đây, do họ phải thường xuyên hứng chịu những tiếng ồn do máy bay gây ra, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sỹ Mỹ cũng như mối quan ngại về an ninh sau vụ một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi ngày 13/12 vừa qua ở ngoài khơi Nago./.