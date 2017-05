Ra mắt các sản phẩm thương hiệu xe máy, môtô nổi tiếng được giới thiệu tại Vietnam Motorcycle Show 2017. (Ảnh: Thế Anh/Vietnam+)

Với thông điệp “Free Your Wheels - Tự do bứt phá,” triển lãm môtô xe máy Việt Nam 2017 (Vietnam Motorcycle Show 2017) do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam phối hợp với Công ty C.I.S Vietnam tổ chức, đã khai mạc chiều 4/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.Tham gia triển lãm, 10 thương hiệu xe môtô, xe máy lớn như Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha, Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson đã trưng bày, giới thiệu nhiều mẫu xe mới từ xe thương mại, xe thể thao, xe phân khối lớn đến các mẫu xe ý tưởng.Các mẫu xe nổi bật như Ducati Scrambler, Xdiavel, Multistrada của hãng Ducati, Street Rod, CVO Street Glide 2017 của hãng Harley-Davidson, Ninja H2 Carbon và Ninja ZX-10RR của Kawasaki, V-Strom, GSX-S1000 của Suzuki Việt Nam, YZR-M1, YZF-R1, MT-03, R15, NVX, TFX của Yamaha...Triển lãm còn có sự xuất hiện của 55 thương hiệu công nghiệp phụ trợ, linh kiện phụ, phụ tùng và các ngành hàng liên quan như lốp xe Pirelli, IRC, Michelin, Sobex, dầu nhờn Motul, Idemitsu, Total, Caltex... Trong khuôn khổ triển lãm còn có các màn trình diễn môtô nghệ thuật FMX và chương trình lái thử xe mới của Yamaha Motor Việt Nam.Ông Yano Takeshi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho biết: "Thông qua thông điệp Free Your Wheels-Tự do bứt phá, Vietnam Motorcycle Show 2017 thể hiện quyết tâm của các nhà sản xuất, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, không ngừng sáng tạo và mang lại những sản phẩm ưu việt hơn cho khách hàng Việt Nam."Dự kiến triển lãm năm nay sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham quan, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 7/5./.