Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Quyên góp ủng hộ kế hoạch xây dựng một ngôi nhà đa năng trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Hoàng Nhương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 22/4, hàng trăm bà con trong cộng đồng người Việt tại Malaysia đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam để tham dự các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và kỷ niệm Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).Phát biểu tại buổi lễ do Đại sứ quán và Ban liên lạc cộng đồng phối hợp tổ chức, bà Tôn Thị Ngọc Hương, đại biện lâm thời Việt Nam tại Malaysia nhấn mạnh, những ngày tháng 4 này là dịp để toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt tại Malaysia, ôn lại và tưởng nhớ đến công lao to lớn của tổ tiên và cha ông trong hành trình dựng nước và giữ nước.Với ý nghĩa đó, bà Hương mong rằng, trong thời gian tới cộng đồng người Việt tại Malaysia sẽ tiếp tục thể hiện tình cảm hướng về quê hương đất nước, tăng cường đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng cộng đồng ngày thêm vững mạnh, bà con ngày càng có được cuộc sống tốt đẹp hơn trên đất bạn.Theo đại diện Ban liên lạc cộng đồng, trong thời gian vừa qua, cộng đồng người Việt tại Malaysia đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Nổi bật trong số đó là sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đối với những bà con có hoàn cảnh kém may mắn hoặc không may gặp nạn.Nhiều cá nhân và tập thể đã có những hỗ trợ thiết thực, cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp người gặp nạn sớm vượt qua khó khăn, đồng thời làm cho tình cảm cộng đồng ngày càng thêm gắn kết.Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được bà con trong cộng đồng quan tâm và tích cực hưởng ứng, như quên góp giúp đỡ đồng bào trong nước bị thiên tai, ủng hộ người dân và chiến sỹ nơi biên cương, hải đảo…Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm với chủ đề “Ngày hội cộng đồng lần thứ 4,” cuộc thi Tiếng hát cộng đồng đã thu hút đông đảo bà con là công nhân, lao động đến từ nhiều địa phương của Malaysia tham gia.Phần lớn các thí sinh thể hiện các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, được Ban giám khảo và người xem đánh giá cao cả về giọng hát lẫn phong cách biểu diễn.Dù đạt giải hay không, nhưng tình cảm quê hương dạt dào trong mỗi lời ca tiếng hát của những người con xa quê đã mang đến cho bà con trong cộng đồng những giây phút thật sự ấm áp và xúc động.Cũng tại buổi lễ, các bà con trong cộng đồng đã quyên góp được trên 2.000 ringgit để ủng hộ kế hoạch xây dựng một ngôi nhà đa năng trên quần đảo Trường Sa.Tham dự Ngày hội cộng đồng, các chị em phụ nữ, chủ yếu là các cô dâu Việt lấy chồng người Malaysia, còn được Đại sứ quán Việt Nam bố trí gặp gỡ và trao đổi ý kiến với hai luật sư người Malaysia về các vấn đề mà chị em quan tâm.Mặc dù kết quả trao đổi còn hạn chế do thời gian không nhiều, song các chị em cũng đã hiểu thêm được một số vấn đề mà mình đang gặp phải, như thủ tục xin visa dài hạn hoặc xin nhập quốc tịch Malaysia, hay vấn đề thừa kế, ly hôn...Đây là những vấn đề mà Đại sứ quán sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chị em trong thời gian tới./.