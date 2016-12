Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/12, Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed tuyên bố sẽ không nhân nhượng với bất cứ sự trở lại trong nước của các phần tử khủng bố và quan điểm của chính phủ là không ủng hộ những đối tượng này quay trở về từ các vùng chiến sự, ông Youssef Chahed khẳng định các phần tử như vậy sẽ bị bắt giữ và xét xử theo luật chống khủng bố.Luật chống khủng bố sẽ được áp dụng đối với những chiến binh đang chiến đấu cho các nhóm cực đoan ở nước ngoài trở về trong nước để gây bất ổn. Ông Youssef Chahed cho biết Nhà nước Tunisia có danh sách của tất cả các phần tử khủng bố mang quốc tịch Tunisia đang tham chiến tại các vùng chiến sự và trong hàng ngũ các tổ chức khủng bố.Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng trước việc hàng loạt các tay súng thánh chiến nước này đứng trong hàng ngũ các nhóm khủng bố hoạt động ở nước ngoài quay trở về nước. Các lực lượng an ninh đánh giá việc các phần tử khủng bố Tunisia trở về nước là rất đáng quan ngại và có thể dẫn đến tình trạng "Somalia" hóa Tunisia, đồng thời hối thúc chính phủ áp dụng các biện pháp đặc biệt trong đó có việc tước bỏ quốc tịch. Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi từng tuyên bố sẽ không tha thứ cho các công dân Tunisia chiến đấu cho các tổ chức khủng bố và cực đoan.Cùng ngày, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố tại tỉnh Sousse, cách thủ đô Tunis 140 km về phía Nam. Theo điều tra, mạng lưới trên gồm 10 kẻ khủng bố trong đó có 2 phụ nữ tuổi từ 25 đến 45, có mối quan hệ với nhóm khủng bố Katibet Okba Ibn Nafaa, nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM), hoạt động tại khu vực núi Chaambi.Bộ Nội vụ Tunisia cho biết thêm chúng thường liên lạc với các phần tử khủng bố ở trong và ngoài nước thông qua phần mềm tin nhắn trên ứng dụng Telegram. Các đối tượng trên thừa nhận đã lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố nhằm vào các khu du lịch có đông khách nước ngoài.Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức AQIM chủ mưu nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng.Theo Liên hợp quốc, hiện có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 tuổi gia nhập các tổ chức cực đoan hoạt động ở Syria, Iraq và Libya. Từ đầu năm đến nay, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá hàng chục nhóm, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi./.