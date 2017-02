Cảnh sát Tunisia tuần tra tại khu vực Hammamet, cách thủ đô Tunis 60km về phía đông nam ngày 18/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/2, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới khủng bố hoạt động tại tỉnh Kasserine, cách thủ đô Tunis hơn 200km về phía Đông.Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, qua thẩm vấn, 5 phần tử khủng bố thuộc mạng lưới này tuổi từ 20 đến 22 đều thừa nhận đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có liên hệ chặt chẽ với các phần tử IS đang hoạt động tại nước ngoài.Những đối tượng này khai nhận thường tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố, kích động tư tưởng thánh chiến và cực đoan trên các trang mạng xã hội.Các nhà điều tra cho hay mạng lưới này đã lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố nhằm vào các khu du lịch có đông khách nước ngoài.Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) chủ mưu, nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng.Theo Liên hợp quốc, hiện có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 tuổi gia nhập các tổ chức cực đoan hoạt động ở Syria, Iraq và Libya.Năm 2016, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá hàng chục nhóm, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi./.