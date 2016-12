Phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, trong phát biểu mới đây với tờ Daily Beast tại Baghdad (Iraq), chỉ huy liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu hỗ trợ các lực lượng Iraq, Trung tướng Steve Townsend cho biết sẽ cần 2 năm hành động tích cực để xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi các thành trì của chúng tại Mosul và Raqqa, cũng như tiêu diệt và bắt giữ những phần tử tìm cách đào tẩu đến khu vực sa mạc giữa Syria và Iraq.Liên quan đến tình hình chiến dịch, Tướng Townsend cho biết 97 phiến quân IS đã bị tiêu diệt hôm 25/12 trong 3 vụ tấn công riêng rẽ tại phía Đông và Nam Mosul.Khi chiến dịch giải phóng Mosul mở màn hồi tháng 10, giới chức Iraq hy vọng rằng sẽ giải phóng thành phố này chậm nhất vào cuối năm 2016.Trong khi đó, một số người có quan điểm "thận trọng" hơn cho rằng chiến dịch sẽ tốn ít nhất 3 đến 4 tháng chiến đấu trên đường phố. Tuy nhiên, giới chức Mỹ hồi năm 2015 đánh giá rằng việc đánh bại IS trên mặt trận này sẽ cần ít nhất 3 năm.Với sự trợ giúp của liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, quân chính phủ Iraq ngày 17/10 đã phát động chiến dịch quân sự được coi là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003 nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq - cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc.Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 100.000 người, bao gồm các lực lượng quân đội và cảnh sát Iraq, các tay súng người Kurd và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite.Tính đến nay, các lực lượng Iraq đã giải phóng được 1/4 diện tích thành phố Mosul và đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các tay súng IS./.