Trung tướng Lục quân Mỹ Stephen Townsend. (Nguồn: Getty)

Theo AP và Reuters, ngày 8/2, Trung tướng Lục quân Mỹ Stephen Townsend dự báo sẽ giành lại các thành phố Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vòng 6 tháng tới, và cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía Tây Mosul sẽ diễn ra trong những ngày tới.Trong chuyến thăm tới Baghdad, tướng Townsend – người chỉ huy liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu, nêu rõ "trong vòng 6 tháng tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến cả hai chiến dịch ở Mosul và Raqqa kết thúc."Bên cạnh đó, ông Townsend cho hay quân đội Iraq vẫn đang trong tiến trình chuẩn bị lực lượng trước khi phát động chiến dịch tiến về phía Tây Mosul. Tuy nhiên, ông dự đoán chiến dịch sẽ bắt đầu trong “vài ngày tới."Trong khi đó cùng ngày, quân đội Mỹ dự kiến lực lượng do nước này hậu thuẫn sẽ gần như cô lập Raqqa – thủ phủ trên thực tế của IS - trong vài tuần tới. Đại tá Không quân Mỹ John Dorrian nói: “Chúng tôi kỳ vọng trong vòng ít tuần tới, Raqqa sẽ gần như bị cô lập hoàn toàn và khi đó sẽ có quyết định để tiến vào thành phố này”./.