Các cựu tù thắp hương tưởng niệm các đồng chí, đồng đội đã hy sinh. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 24/7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh trong Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Hải quân Vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4, tỉnh Kiên Giang, Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam và gần 1.200 cựu tù binh Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, thân nhân các liệt sỹ và nhân dân huyện Phú Quốc đã tham dự buổi lễ.Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.Thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và rất đỗi tự hào của cán bộ, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc.Ông Huỳnh cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trước những đòn roi tra tấn tàn bạo của kẻ thù; tôn vinh và biết ơn các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày trong chiến tranh đã luôn giữ vững khí tiết người Cộng sản kiên trung, là “những người chiến thắng trở về,” góp phần làm nên Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh trong chiến tranh, kẻ thù đã xây dựng ở Phú Quốc một trại giam tù binh lớn nhất miền Nam, có lúc địch đã giam cầm, tra tấn dã man hơn 40.000 cán bộ, chiến sỹ Cách mạng, những người yêu nước; kẻ thù đã thủ tiêu trên 4.000 người tại trại giam này. Những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng và luôn ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh cao quý của các liệt sỹ, cựu tù chính trị, tù binh đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.Ông Phạm Bá Lữ, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày chia sẻ trước đây, tại Phú Quốc, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - một trong những “địa ngục trần gian,” với hơn 40 kiểu tra tấn dã man, tàn bạo. Mảnh đất này đã thấm máu đào của rất nhiều anh hùng, liệt sỹ, hàng ngàn người tù đã hy sinh trong trại giam của địch."Chúng tôi - những cựu tù binh, cựu tù chính trị thấy mình còn may mắn được sống sót trở về từ các cuộc đấu tranh khốc liệt, từ địa ngục trần gian. Trong khi đó, nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã hy sinh anh dũng trước những đòn roi tra tấn hung tàn của kẻ thù. Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện ý chí chiến đấu trước kẻ địch với tinh thần “còn hơi thở là còn chiến đấu” làm sáng ngời khí tiết cách mạng, bất khuất, kiên trung của người chiến sỹ cộng sản." - ông Lữ nói.Những năm qua, Ban Liên lạc toàn quốc chiến sỹ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày cũng như các Hội, Ban liên lạc ở các tỉnh, thành phố trên cả nước luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ…Nhân dịp này, tỉnh Kiên Giang đã trao quà tặng đại diện các cựu tù Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc./.