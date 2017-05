Thiếu tướng Ricky Waddell. (Nguồn: Getty)

Tờ Politico ngày 10/5 dẫn lời các quan chức không nêu tên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho biết Thiếu tướng Ricky Waddell, Tư lệnh Bộ chỉ huy Phản ứng Tác chiến số 76, sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, thay cho bà K.T. McFarland được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Singapore.Theo nguồn tin, ông Ricky Waddell sẽ đảm nhiệm việc triển khai các cuộc hội họp và công việc hàng ngày của NSC, trong khi Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về chiến lược Dina Powell sẽ giám sát chiến lược dài hạn và quản lý các mối quan hệ giữa các cơ quan cấp cao.Cả hai người đều có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Cố vấn An ninh Quốc gia H.R McMaster.Tướng Waddell có thâm niên 22 năm trong lực lượng Dự bị Lục quân, từng đảm nhiệm các vị trí tham mưu chủ chốt tại Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, 5 lần được triển khai tới Iraq và 3 lần tới Afghanistan./.