Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chủ trì cuộc họp của 41 trường đại học phía Bắc bàn về phương án xét tuyển năm 2017 theo nhóm.Năm 2017 sẽ là năm đầu tiên các trường đại học ​ở Việt Nam thống nhất xét tuyển chung với 2 nhóm trường miền Bắc và miền Nam. Đây là điểm mới nhất trong mùa tuyển sinh năm nay, phương án xét tuyển chung có thể giúp các trường “lọc” thí sinh ảo hiệu quả nhất.Theo Quy chế tuyển sinh 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển với số nguyện vọng không hạn chế trong xét tuyển đợt 1.Đối với các trường, khi thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng thì số thí sinh ảo sẽ tăng, việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển sẽ phức tạp hơn.Để xử lý vấn đề thí sinh ảo hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các trường nên phối hợp thành nhóm để xét tuyển như nhóm GX năm ngoái do Trường Đại học Bách Khoa chủ trì.Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết việc xét tuyển theo nhóm sẽ có lợi cho các trường và thí sinh. Đến nay, các trường đại học phía từ Quảng Bình trở vào đã lập nhóm xét tuyển với 50-60 trường.Theo dự kiến, nhóm trường miền Bắc sẽ có khoảng 50 cơ sở đại học từ Hà Tĩnh trở ra. Từ ngày 25-27/7 tới, ​2 nhóm trường sẽ tiến hành chạy dữ liệu và đưa ra mức điểm chuẩn của từng trường.Sau khi có danh sách dự kiến, các trường cập nhật lên cổng tuyển sinh của Bộ. Phần mềm thống kê nguyện vọng sẽ loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh đã trúng tuyển nhiều nguyện vọng để đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất (nếu có) trong danh sách mà các trường gửi lên.Danh sách này được chuyển về cho các trường trong nhóm xác định và thống nhất điểm chuẩn. Sau đó, dữ liệu này được gửi lên phần mềm xét tuyển chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lọc ảo một lần nữa để đảm bảo mỗi thí sinh chỉ đỗ duy nhất 1 nguyện vọng...Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay hiện nay, cơ sở dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi đã sẵn sàng.Ngày 20/5 tới, Bộ sẽ mở và gửi đến các trường để phân tích cơ sở dữ liệu, từ đó hoạch định kế hoạch tuyển sinh của trường trên cơ sở tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký.Theo thống kê chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 50% thí sinh đăng ký từ 1-3 nguyện vọng; 30% thí sinh đăng ký 4-5 nguyện vọng. Như vậy, có 80% thí sinh đăng ký từ 1-5 nguyện vọng; có 18% thí sinh đăng ký từ 6-10 nguyện vọng. Tựu chung lại, có đến 98% thí sinh đăng ký từ 1-10 nguyện vọng. Cá biệt là có 2% thí sinh đăng ký từ 11-48 nguyện vọng…Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nhóm trường miền Nam.Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị đảm nhiệm vai trò chủ trì tuyển sinh của nhóm miền Bắc.Tại cuộc họp, phó giáo sư, tiến sỹ Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa nhận định rằng cách thức xét tuyển theo quy chế năm nay hoàn toàn phù hợp với phần mềm xét tuyển của nhóm GX đã sử dụng trong năm 2016.Vì thế các trường tham gia nhóm miền Bắc sẽ tiết kiệm được chi phí và nhân lực trong công tác tuyển sinh.Đồng thời, các trường được đội ngũ kỹ thuật của nhóm hỗ trợ; cũng như chủ động hơn trong việc xác định điểm chuẩn dự kiến và danh sách thí sinh trúng tuyển trước khi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.Nguyên tắc của nhóm năm nay là tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các trường tham gia, việc tham gia nhóm không ảnh hưởng gì tới quy định của từng trường, đặc biệt là thang điểm...Các trường tham gia nhóm tuyển sinh miền Bắc đều trên tinh thần tự nguyện, có cam kết bằng văn bản. Các trường trong nhóm sẽ sử dụng dữ liệu đăng ký xét tuyển và kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp để thực hiện xét tuyển đợt 1.Các trường cũng sử dụng chung một phần mềm xét tuyển do chủ trì chịu trách nhiệm quản lý; thống nhất chế độ ưu tiên tuyển sinh khi thực hiện xét tuyển theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2017.../.