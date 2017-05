Các thành viên Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine hòa vào dòng người tuần hành để tuyên truyền về thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam. (Nguồn: Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine)

Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine kêu gọi cùng hành động nhằm ngăn chặn tác hại của chất độc da cam. (Nguồn: Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine)

Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine, một tổ chức tập hợp nhiều hội, đoàn của người Việt Nam tại Pháp và bạn bè Pháp đã tham gia cuộc tuần hành chiều 1/5 tại Paris do các tổ chức công đoàn Pháp phát động nhân Ngày Quốc tế Lao động, nhằm tuyên truyền về thảm họa chất độc da cam/dioxine tại Việt Nam và những hậu quả lâu dài của loại hóa chất độc hại này đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.Hòa chung vào dòng người tuần hành đòi bảo vệ các tiến bộ xã hội, các thành viên của hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine trong đồng phục áo phông in nổi bật dòng chữ "Chất độc da cam vẫn đang tiếp tục hủy hoại" đã giương cao các biểu ngữ kêu gọi mọi người cùng hành động nhằm ngăn chặn tác hại của chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam.Các thành viên của Collectif Vietnam Dioxine cũng phát tờ rơi nhằm cung cấp thông tin cho người dân Pháp để họ hiểu về những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà các nạn nhân chất độc da cam vẫn đang phải chịu đựng dù chiến tranh kết thúc hơn 40 năm.Những bức ảnh các nạn nhân với cơ thể không lành lặn, nguyên vẹn đã thực sự gây sốc đối với nhiều người Pháp yêu chuộng hòa bình và công lý có mặt trong cuộc tuần hành.Họ đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và ký vào bản kiến nghị yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất độc da cam bồi thường cho các nạn nhân da cam Việt Nam.Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Võ Đình Kim, điều phối viên của Collectif Vietnam Dioxine, cho biết khoảng 20 thành viên chủ chốt của nhóm đã tham gia đợt tuyên truyền này, phát đi 5.000 tờ truyền đơn và thu về hàng trăm chữ ký vào bản kiến nghị yêu cầu các công ty Mỹ phải bồi thường.Bên cạnh việc thông tin về những tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam đối với Việt Nam, nhóm cũng đã cung cấp thông tin để người dân Pháp biết thêm về việc bà Trần Tố Nga, một người Pháp gốc Việt, đã khởi kiện nhiều công ty hóa chất Mỹ trong đó có hai tập đoàn lớn là Dow Chemical và Monsanto, đòi các công ty Mỹ phải bồi thường vì những căn bệnh bà đang mang trong mình do phơi nhiễm chất độc da cam.Ông Võ Đình Kim cũng cho biết Hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine tập hợp 15 hội đoàn bao gồm Hội cựu chiến binh cộng hòa của Pháp (ARAC), Ủy ban Pháp về Làng hữu nghị Vân Canh, Quỹ cảnh báo về chất độc da cam (FaAOD), Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội Sông Việt trực thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp...Từ năm 2004 đến nay, nhóm đã phát động nhiều đợt thông tin nhằm tuyên truyền trong công luận Pháp về hậu quả của chất độc da cam.Đợt thông tin lần này tiến hành trong khuôn khổ các cuộc tuần hành của các tổ chức công đoàn Pháp đã cho phép nhóm tiếp cận được nhiều hơn người lao động Pháp cũng như đại diện của một số tổ chức công đoàn. Việc làm này tạo sự lan tỏa rộng hơn trong dư luận và truyền thông Pháp về những hậu quả chiến tranh nặng nề tại Việt Nam nhằm nhận được thêm nhiều sự quan tâm và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam./.