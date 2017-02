Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 14/2 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tính trong tháng Một vừa qua tại nước này đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi trở lại đây, chủ yếu do giá nhiên liệu và giá thực phẩm tăng.Theo ONS, tỷ lệ lạm phát hàng năm tính trong tháng 1 vừa qua đã tăng lên mức 1,8%, cao hơn 0,2% so với hồi tháng 12 năm ngoái.Con số này khá sát với dự báo trước đó của các nhà phân tích (1,9%) được hãng tin Bloomberg tổng hợp lại sau khi tiến hành một cuộc khảo sát liên quan. Tuy nhiên, mức tăng 1,8% là mức cao kỷ lục kể từ tháng 6/2014.ONS cho biết hai yếu tố chính khiến lạm phát tăng là việc tăng giá nhiên liệu đối với các phương tiện giao thông trong khi giá các mặt hàng thực phẩm giảm không đáng kể. Ngoài ra, tình hình lạm phát còn chịu tác động từ một số yếu tố khác như giá các mặt hàng may mặc, giày dép giảm so với cách đây một năm.Trong bối cảnh hiện nay khi Anh đang hoàn tất các thủ tục để "kích hoạt" Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để bắt đầu đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), giới chuyên gia dự báo nền kinh tế của nước này sẽ đối diện với nhiều biến động và cũng không loại trừ khả năng Xứ sở Sương mù sẽ còn phải đối diện với lạm phát tăng, trước mắt là trong ngắn hạn./.