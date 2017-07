Những người chờ xin việc ở khu vực Eurozone. (Nguồn: CBC.ca)

Nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đà phục hồi ổn định với tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009, giai đoạn châu Âu phải đối mặt với các tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Theo số liệu chính thức của EU công bố ngày 31/7, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone đã giảm xuống còn 9,1% so với mức 9,2% trong tháng 5. Thấp hơn mức dự đoán 9,2% trước đó của giới chuyên gia, con số này tiếp tục củng cố niềm tin về tốc độ phục hồi của khu vực này hậu khủng hoảng tài chính.Trong khi đó, mức lạm phát của Eurozone ổn định ở mức 1,3% trong tháng 7, không thay đổi so với mức lạm phát của tháng 6 và trùng khớp với dự đoán của giới chuyên gia, ngoài ra mức lạm phát này thấp hơn hẳn so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).Điều này đồng nghĩa với việc ECB ít nhất trong ngắn hạn sẽ tiếp tục các chính sách thúc đẩy kinh tế sâu rộng như "bơm" hàng trăm tỷ euro vào hệ thống ngân hàng và duy trì tỷ lệ lãi suất thấp ở mức kỷ lục.Các thông số trên đưa ra một tuần sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định sự phục hồi của nền kinh tế khu vực Eurozone đang diễn ra ổn định trên diện rộng song cảnh báo lạm phát thấp, các ngân hàng thiếu bền vững và sự kiện Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit) tiếp tục là những nguy cơ tiềm tàng./.