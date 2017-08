Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: New Eastern Outlook)

Một cuộc thăm dò dư luận của hãng tin Kyodo ngày 4/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng lên 44,4% sau khi ông tiến hànhmột phần nội các.Một cuộc thăm dò ý kiến qua điện thoại trên toàn quốc thực hiện ngày 3 và 4/8 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đã tăng 8,6% so với cuộc thăm dò ý kiến trước đó hồi giữa tháng Bảy, khi tỷ lệ này giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Abe bắt đầu nhậm chức Thủ tướng năm 2012.Ngày 3/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố cải tổ Nội các và cải tổ ban lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Đây được coi là nỗ lực của ông Abe nhằm khôi phục uy tín của chính phủ trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho chính phủ đương nhiệm sụt giảm nghiêm trọng.Phe đối lập đã chỉ trích cuộc cải tổ Nội các của Thủ tướng Abe, coi đây là nỗ lực nhằm che đậy các vụ bê bối liên quan đến cáo buộc cho rằng Thủ tướng đã can thiệp giúp một người bạn thành lập một khoa mới trong trường đại học./.