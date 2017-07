Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Kyodo ngày 16/7, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm 9,1 điểm từ tháng Sáu xuống còn 35,8%, mức thấp nhất kể từ khi ông Abe bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai của mình vào năm 2012.Trong cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại ngày 15-16/7, 77,8% số người được hỏi vẫn nghi ngờ Thủ tướng Abe đã sử dụng ảnh hưởng để mở thêm một khoa mới tại một trường đại học do một người bạn thân điều hành, bất chấp sự phủ nhận của chính phủ.Tỷ lệ không ủng hộ nội các của ông Abe ở mức 53,1%, tăng 10 điểm so với tháng sáu. Trong số những người không ủng hộ, có tới 51,6% cho rằng không thể tin tưởng Thủ tướng, tăng 9,7 điểm.Theo các nguồn tin liên quan, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Abe đã chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo hồi đầu tháng này.Thủ tướng Abe đang có kế hoạch cải tổ nội các cũng như các vị trí cấp cao trong đảng LDP vào ngày 3/8 tới./.