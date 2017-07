Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter tiến hành từ ngày 17-21/7 vừa qua và công bố ngày 24/7, tỷ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc dành cho Tổng thống Moon Jae-in đã sụt giảm trong 2 tuần liên tiếp vừa qua.Kết quả của cuộc thăm dò dư luận cho thấy 72,4% trong số 2.540 người trả lời cho biết họ ủng hộ việc điều hành các vấn đề nhà nước của nhà lãnh đạo này, giảm 2,2% so với mức ghi nhận trong tuần trước đó trong khi mức của tuần đó đã sụt giảm 2% so với tuần trước nữa.Trong khi đó, số người không ủng hộ ông Moon đã tăng 0,7% lên mức 19,3%.Realmeter cho rằng đây là kết quả của việc Phủ tổng thống công bố những tài liệu của chính quyền tiền nhiệm của bà Park Geun-hye, một động thái mà nhiều người cho là không thích hợp nếu không muốn nói là bất hợp pháp.Ngoài ra, tình trạng sụt giảm trong tỷ lệ người ủng hộ ông Moon cũng có thể là hậu quả của kế hoạch tăng thuế của ông mặc dù nhà lãnh đạo này đã tuyên bố việc trên sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người siêu giàu và các doanh nghiệp lớn nhất và giàu có nhất.Cùng với việc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Dân chủ cầm quyền cũng giảm 2,6% so với tuần trước xuống còn 50,4%.Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính lại tăng 1,6% lên mức 16%, đảng Bareun theo đường lối bảo thủ tăng 1,2% lên thành 7,3%, đảng Công lý theo đường lối cấp tiến tăng 0,2% lên mức 6,7% và đảng Nhân dân giảm 0,3% xuống còn 5,1%./.