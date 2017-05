Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quang Hải tại buổi họp báo. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Tại buổi họp báo trận bóng đá giao hữu quốc tế U20 Việt Nam-U20 Argentina do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 9/5, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thông tin đây là trận đấu để các cầu thủ U20 Việt Nam cọ sát, học hỏi kinh nghiệm cũng như tâm lý thi đấu của đội bóng mạnh như Argentina.Theo ông Hoàng Anh Tuấn, trận giao hữu với U20 Argentina cũng là dịp để Ban huấn luyện xem xét toàn cảnh đội bóng, nhằm phát hiện những điểm yếu, thế mạnh để có phương án điều chỉnh kịp thời.Trong tập luyện hay thi đấu giao hữu, thi đấu chính thức, các cầu thủ U20 Việt Nam đều phải thể hiện thái độ nghiêm túc, thi đấu hết sức mình. Đối với trận giao hữu này, đội Việt Nam không đặt nặng áp lực về kết quả mà đặt mục tiêu lớn nhất là học hỏi kinh nghiệm và tâm lý thi đấu.Trước trận đấu giao hữu này, đội tuyển U20 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Cộng hòa Liên bang Đức - nơi có nền bóng đá phát triển khá mạnh. Tại đây, đội tuyển đã có cơ hội cọ sát với nhiều đội bóng mạnh, học hỏi được nhiều về chuyên môn, khắc phục điểm yếu về thể lực. Chuyến tập huấn này giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với đội tuyển U20 Argentina cũng như đối đầu với U20 New Zealand, U20 Pháp và U20 Honduras tại vòng chung kết U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc sắp tới.Nhận định về trận đấu giao hữu với U20 Argentina, đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Quang Hải cho biết U20 Argentina là đội bóng mạnh, đã 6 lần đoạt chức vô địch U20 Thế giới. Toàn đội tuyển đã cố gắng tập luyện chăm chỉ trong suốt thời gian qua nên sẽ thi đấu hết sức mình trong trận giao hữu nhằm đạt kết quả cao nhất có thể, cống hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt.Ông Claudia Ubeda, huấn luyện viên đội tuyển U20 Argentina cho biết toàn bộ 21 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Argentina, những người đã được tuyển chọn để tranh tài tại vòng chung kết U20 Thế giới tại Hàn Quốc có mặt trong đội hình thi đấu giao hữu với U20 Việt Nam.Đội tuyển U20 Việt Nam hiện là đội mạnh so với các đội tham dự vòng chung kết U20 Thế giới 2017. Qua trận đấu giao hữu với U20 Việt Nam và U22 Việt Nam, đội tuyển Argentina sẽ rút ra kinh nghiệm thi đấu, điều chỉnh đội hình cho phù hợp. Thành tích 6 lần vô địch U20 Thế giới không phải là áp lực mà là niềm tự hào cũng như động lực để đội tuyển phấn đấu tại vòng chung kết U20 Thế giới 2017.Trận đấu giao hữu quốc tế U20 Việt Nam-U20 Argentina diễn ra vào 19 giờ ngày 10/5 tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát hành khoảng 16.000 vé mệnh giá 100.000-300.000 đồng. Vé được bán trực tiếp tại quầy vé khán đài A-Sân vận động Thống Nhất từ ngày 8-10/5./.