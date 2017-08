Tòa tháo Tiger ở Dubai bị cháy ở tầng 53 có thể là do tàn thuốc lá. (Nguồn: gulfbusiness.com)

Ngày 6/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một tòa tháp ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa tại tòa tháp Tiger đã mau chóng được dập tắt và không có trường hợp thương vong nào.Theo điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ ban công tầng 53 của tòa tháp. Nguyên nhân có thể là do tàn thuốc lá cháy dở hoặc do nhiệt độ môi trường quá cao, lên tới 43 độ C.Trước đó, ngày 4/8, tòa tháp Torch cao 79 tầng ở Dubai - một trong những tòa nhà cao nhất thế giới và đối diện tháp Tiger bên kia đường - đã bốc cháy, buộc nhà chức trách phải sơ toán toàn bộ cư dân trong tòa tháp, song không có trường hợp thương vong nào trong vụ cháy. Đây là lần thứ 2 tòa tháp này xảy ra hỏa hoạn.Dù không gây thương vong, song 2 vụ cháy xảy ra tại 2 tòa tháp gần nhau đã làm dấy lên quan ngại về độ an toàn của các tòa tháp cao tầng tại UAE./.