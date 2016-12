Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: russia-insider.com)

Hãng Reuters dẫn nguồn Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin Tổng thống nước này Petro Poroshenko hôm 29/12 cho biết tin tặc đã tấn công các cơ quan nhà nước Ukraine khoảng 6.500 lần trong vòng hai tháng qua, trong đó có những vụ việc cho thấy các cơ quan an ninh Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh mạng chống Ukraine.Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng, ông Poroshenko nói: "Các hành động khủng bố và phá hoại nhằm vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu vẫn có thể xảy ra ngày nay. Cuộc điều tra về một số vụ việc đã chỉ ra sự dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp của những cơ quan an ninh Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh mạng chống lại Ukraine."Trong tháng 12/2016, Ukraine đã phải hứng chịu những cuộc tấn công nhằm vào Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.Một hành động nghi là tấn công mạng cũng đã khiến một phần lưới điện của Kiev bị tê liệt./.