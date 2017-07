Ảnh minh họa. (Nguồn: ukrinform.net)

Ukraine đã ngừng hoàn toàn việc cung cấp điện cho khu vực do lực lượng đòi độc lập kiểm soát ở miền Đông nước này.Viết trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook, quyền Giám đốc Công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, ông Vsevolod Kovalchuk ngày 26/7 cho biết các tỉnh Donetsk và Lugansk hiện nay sẽ không được sử dụng điện do các nhà máy điện ở khu vực mà chính quyền Kiev kiểm soát sản xuất nữa. Tỉnh Donetsk đã bị mất điện từ đêm 26/7.Trong khi đó, phía lực lượng đòi độc lập ở Donetsk cho biết việc chính quyền Kiev cắt nguồn điện cung cấp cho khu vực này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân do hai nhà máy điện tại đây vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.Từ tháng Tư vừa qua, Ukraine cũng đã ngừng cung cấp điện cho tỉnh Lugansk với lý do tỉnh này không thanh toán tiền điện và hiện số nợ cộng dồn lên đến gần 98 triệu USD. Trong khi đó, giới chức địa phương cho rằng hành động của chính quyền Ukraine có tác động không đáng kể vì họ đã ngay lập tức viện đến nguồn cung cấp điện từ Nga.Đại diện của Nga tại các cuộc hòa đàm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Boris Gryzlov từng tuyên bố quyết định cắt nguồn cung cấp điện tại Lugansk của chính quyền Ukraine mang động cơ chính trị và vi phạm một thỏa thuận hòa bình mong manh, được ký kết giữa Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine bùng phát từ đầu năm 2014 và đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người./.