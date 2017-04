Ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở Perpignan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 19/4, trong buổi míttinh cuối cùng tập hợp những người ủng hộ trước thềm vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 23/4 tới, ứng cử viên cực hữu tranh cử Tổng thống Pháp Marine Le Pen đã chỉ trích các đối thủ cố tình phớt lờ vấn đề chủ nghĩa khủng bố.Phát biểu trước gần 5.000 người ủng hộ tại thành phố Marseille ở miền Nam nước Pháp, nơi hai đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố cuộc bầu cử vừa bị bắt giữ trước đó một ngày, bà Le Pen nhấn mạnh rằng ngay khi vừa khởi động chiến dịch tranh cử, bà đã mạnh mẽ lên án tội ác kinh hoàng của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, trong khi không đối thủ nào của bà dám tranh luận về vấn đề này.Bà Le Pen cho rằng các đối thủ của bà muốn giữ im lặng và phớt lờ vấn đề gai góc này để được an toàn, nhấn mạnh thực tế các hành động khủng bố đã và đang gia tăng trên khắp châu Âu.Trả lời phỏng vấn trên truyền hình BFM cùng ngày, bà Le Pen cũng tái khẳng định cam kết sẽ thực thi chính sách hạn chế số người nhập cư được nhập quốc tịch Pháp và trừng trị các nghi can khủng bố Hồi giáo nếu thắng cử.Cùng ngày, cảnh sát Pháp đã phải dùng hơi cay và bắt giữ bốn người sau khi khoảng 500 người biểu tình phản đối bà Le Pen cố tình kéo tới buổi buổi míttinh của ứng cử viên này. Một số đối tượng quá khích trong đám đông người biểu tình đã ném pháo và đạn khói.Trong bối cảnh chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng một, bốn ứng cử viên được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất gồm Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) Marine Le Pen, ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, cựu Thủ tướng François Fillon và nhà lãnh đạo của phong trào “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Melenchon đang tổ chức các buổi míttinh cuối cùng nhằm thuyết phục số cử tri còn do dự, đồng thời đưa ra những cam kết mạnh mẽ nhất trong giai đoạn nước rút. Cơ hội lọt vào vòng hai cuộc bầu cử đang được chia đều cho cả bốn ứng cử viên trong nhóm dẫn đầu này.Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất vừa được công bố ngày 19/4, ứng cử viên M. Macron tiếp tục dẫn đầu vòng 1 với tỷ lệ ủng hộ là 23%, tiếp theo là bà Marine Le Pen với 22,5%. Trong khi đó, ứng cử viên F. Fillon đã vươn lên vị trí thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ 19,5%, sau đó là ứng cử viên Jean-Luc Melenchon với 19%. Các ứng cử viên còn lại đều có tỷ lệ ủng hộ dưới 8%./.