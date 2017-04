Ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram của Facebook đã bị gián đoạn hoạt động với nhiều người dùng sáng sớm 25/4 (giờ Việt Nam).Nguồn cấp dữ liệu của ứng dụng không hoạt động chế độ tải nội dung, cho thấy đây là sự cố do vấn đề với máy chủ của ứng dụng này.Theo trang web Down Detector, sự cố với ứng dụng Instagram dường như xảy ra trên khắp thế giới.Theo một số người dùng, sự cố ngừng tải dữ liệu xuất hiện với tất cả các phần của ứng dụng, từ đăng nhập tới tải lên các bức ảnh trong nguồn cấp dữ liệu.Trang web của ứng dụng - có ít tính năng hơn nhưng cho phép mọi người xem hồ sơ cá nhân của họ và hồ sơ cá nhân của người khác - cũng đã ngừng làm việc.Instagram, cũng giống như Facebook, hiếm khi bị sự cố "rớt mạng." Và do mức độ phổ biến lớn nên khi xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào, ứng dụng dịch vụ này có thể gây ra các vấn đề trên internet, đặc biệt là với các công ty và truyền thông sử dụng nó như một công cụ truyền thông xã hội.Ứng dụng Instagram được cập nhật lần cuối vào ngày 18/4, trên gian hàng ứng dụng App Store của Apple.Instagram đã xác nhận với The Verge rằng dịch vụ của công ty này đã khôi phục hoạt động trên web và điện thoại di động./.