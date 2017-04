Máy bay của Hãng hàng không United Airlines tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, hãng hàng không United Airlines đã đạt được thỏa thuận bồi thường với hành khách David Dao, một bác sỹ 69 tuổi - người Việt, đã bị buộc rời khỏi máy bay cách đây vài tuần trong tình trạng máu me và liên tục la hét phản đối.Đây được cho bước đi cuối cùng của hãng hàng không này nhằm hạn chế thiệt hại do vụ việc trên gây ra.Trao đổi với báo giới, luật sư Thomas Demetrio của ông David Dao cho biết United Airlines đã nhận trách nhiệm trong sự cố trên và không tìm cách đổ lỗi cho các bên khác, kể cả nhân viên an ninh của thành phố Chicago đã lôi ông Dao khỏi máy bay.Ông cũng cho biết thân chủ của ông cũng sẽ không đệ đơn kiện thành phố Chicago.Ngoài ra, hãng Republic Airways, đối tác khu vực của United Airlines, đơn vị vận hành chuyến bay mà ông Dao bị buộc rời khỏi, cũng được miễn trách nhiệm theo thỏa thuận bồi thường.Tuy nhiên, vị luật sư này từ chối công bố số tiền bồi thường cụ thể mà United Airlines dành cho ông Dao.Trước đó cùng ngày, trong nỗ lực cải thiện hình ảnh vốn bị xuống cấp nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng truyền thông liên quan đến sự cố lôi một hành khách xuống máy bay cách đây vài tuần, ngày 27/4, hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã công bố 10 thay đổi lớn trong chính sách hiện tại, trong đó tập trung cải thiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng và thắt chặt các nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.Trong một bức thư gửi đến giới truyền thông, United Airlines cho biết những thay đổi này là "kết quả của việc xem xét toàn diện về chính sách và các quy trình của hãng" sau sự cố hành khách Dao bị buộc rời khỏi chuyến bay một cách thô bạo.Một số thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức, bao gồm việc tăng mức bồi thường lên tới 10.000 USD cho hành khách chấp nhận bỏ/nhường ghế khi hết chỗ trên các chuyến bay cho phép đặt quá số ghế thực, đồng thời giảm thiểu việc đặt quá nhiều chỗ trên máy bay và cải thiện cách hành xử của nhân viên trong các chuyến bay của hãng.Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) United Airlines Oscar Munoz một lần nữa gửi lời xin lỗi đến vị hành khách David Dao vì sự cố không hay đã xảy ra, đồng thời nhấn mạnh những thay đổi mới này "chỉ là sự khởi đầu" trong nỗ lực của hãng nhằm giành lại niềm tin của khách hàng.Vụ việc xảy ra trong chuyến bay bị bán quá số lượng vé khởi hành từ Chicago đến Louisville, bang Kentucky vào chiều 9/4 vừa qua, khi United Airlines muốn đưa 4 hành khách rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho 4 phi hành đoàn dự bị.Ba hành khách đã đồng ý rời máy bay, song ông Dao không đồng ý do ông cần khám cho bệnh nhân vào ngày hôm sau.Sau đó, một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh bác sỹ Dao đã bị lôi mạnh ra khỏi ghế ngồi và bị kéo dọc theo lối đi mặc cho ông chống cự và la hét. Máy bay cuối cùng đã cất cánh sau 2 giờ trì hoãn.Trước khi đưa ra lời xin lỗi chính thức đến ông Dao, CEO của United Airlines từng lên tiếng bảo vệ hành vi của nhân viên United Airlines và cho rằng vị hành khách đã "gây rối và hung hăng."Hình ảnh bác sỹ Dao bị kéo ra khỏi máy bay một cách thô bạo cũng như cách CEO của United Airlines xử lý vụ việc đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trong dư luận.Nhiều người đã kêu gọi các nghị sỹ quốc hội đưa ra quy định mới đối với ngành hàng không và yêu cầu ban lãnh đạo United Airlines không bổ nhiệm ông Munoz làm chủ tịch trong năm tới.Đây được xem là một thảm họa truyền thông lớn, để lại không ít thiệt hại cũng như là bài học để đời cho một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới này./.