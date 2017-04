Máy bay của United Airlines tại sân bay quốc tế OHare ở Chicago, Illinois của Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng hàng không United Airlines của Mỹ tuyên bố sẽ bồi thường tối đa 10.000 USD cho hành khách, đồng thời giảm lượng vé đặt quá số ghế sau vụ một hành khách bị đối xử thô bạo buộc phải rời khỏi một máy bay của hãng này khiến dư luận thế giới phẫn nộ.Trong thông báo mới nhất, United Airlines nhấn mạnh tới 10 thay đổi, đáng chú ý có việc tăng hạn mức tiền mặt bồi thường lên 10.000 USD cho hành khách chấp nhận bỏ/nhường ghế khi hết chỗ trên các chuyến bay cho phép đặt quá số ghế thực.Người phát ngôn United Airlines, bà Maggie Schmerin cho biết theo chính sách trước đây, hạn mức bồi thường tối đa không được ấn định rõ ràng và đây là lý do vì sao hãng đưa ra những thay đổi nhằm cải thiện chất lượng phục vụ hành khách.Đáng chú ý, hạn mức mới nêu trên cao gấp 10 lần so với mức 1.000 USD được đưa ra đối với hành khách trên chuyến bay số hiệu 3411 gặp sự cố hôm 9/4 vừa qua.Cũng theo bà Schmerin, United Airlines còn bắt đầu siết chặt số lượng vé đặt quá số ghế, nhằm hạn chế tình trạng số vé bán ra vượt quá số ghế trên một chuyến bay.Bên cạnh đó, hãng còn lập ra một nhóm phụ trách mảng chăm sóc khách hàng để có thể tìm ra những "giải pháp sáng tạo" trong trường hợp các chuyến bay bị gián đoạn hoặc số lượng vé đặt trước vượt quá số ghế.Giám đốc điều hành (CEO) United Airlines Oscar Munoz nhấn mạnh những thay đổi nói trên là một bước ngoặt đối với tất cả nhân viên và lãnh đạo của United Airlines, đồng thời đánh dấu sự thay đổi theo hướng đưa hãng này trở thành một hãng hàng không chất lượng hơn và lấy khách hàng làm trung tâm.Những thay đổi "đáng kể" trên là kết quả của cuộc điều tra nội bộ kéo dài 2 tuần về vụ việc nhân viên an ninh hãng United Airlines chiều 9/4 vừa qua kéo lê hành khách David Dao xuống máy bay trong tình trạng thương tích.Sự cố này xảy ra trong chuyến bay bán quá số lượng vé khởi hành từ Chicago đến Louisville, bang Kentucky, khi United Airlines muốn đưa 4 hành khách rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho 4 thành viên phi hành đoàn dự bị.Ba hành khách đã đồng ý rời máy bay, song ông David Dao không đồng ý vì có việc quan trọng phải bay ngay chuyến bay này.Hiện không chỉ United Airlines mà cả hãng hàng không American Airlines cũng ra tuyên bố thay đổi một phần chính sách hoạt động với việc ngừng yêu cầu khách hàng nhường ghế đã đặt trước và rời khỏi máy bay.Trong khi đó hãng Delta Airlines điều chỉnh chính sách bằng cách nâng hạn mức tiền mặt bồi thường cho khách hàng lên 10.000 USD tương tự như United Airlines./.