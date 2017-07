Bệnh nhân viêm gan đến khám, xét nghiệm, điều trị định kỳ. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tật do nhiễm viêm gan virus B và C rất lớn. Thống kê mới nhất của ngành y tế cho thấy, ước tính có khoảng 7,8 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B mãn tính và hơn 991.000 trường hợp có virus viêm gan C trong máu.Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo phổ biến kết quả mô hình ước tính gánh nặng bệnh tật do viêm gan virus B và C và phân tích hiệu quả đầu tư diễn ra ngày 21/7, tại Hà Nội.Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, tại Việt Nam, tình trạng viêm gan virus B và C là vấn đề y tế công cộng. Tỷ lệ nhiễm viêm gan B là khoảng 6%, có vùng lên đến 20%. Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ mắc viêm gan B cao hơn, do điều kiện chăm sóc y tế chưa thuận lợi. Viêm gan C có tỷ lệ mắc trong cộng đồng từ 0,4% đến 4%.Hiện nay, nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh viêm gan chính là các đối tượng tiêm chích ma túy, nhóm quan hệ tình dục đồng giới.Theo các chuyên gia, viêm gan virus là một trong những bệnh được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng," gây ra cái chết của hàng triệu người trên thế giới.Trên thế giới hiện nay có khoảng 325 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan B và C, ước tính có khoảng 57% trường hợp tiến triển thành xơ gan và 78% các trường hợp ung thư gan tiên phát do nhiễm virus viêm gan B và C.Mỗi năm có khoảng 1,34 triệu người tử vong do viêm gan B và C, tương đương với số tử vong do bệnh lao và sốt rét, nhiều hơn số ca tử vong do HIV/AIDS.Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như: Thực trạng hoạt động tiêm chủng vắcxin viên gan B tại Việt Nam, điều trị bệnh viêm gan virus tại Việt Nam, tổng quan tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C tại Việt Nam..., đồng thời đề xuất, đưa ra giải pháp để phòng chống hiệu quả căn bệnh này./.