Usain Bolt (áo vàng, ngoài cùng bên phải) chỉ giành được huy chương đồng ở nội dung sở trường chạy 100m tại giải vô địch điền kinh thế giới 2017. (Nguồn: theguardian.com)

Cả thế giới kỳ vọng huyền thoại điền kinh người Jamaica Usain Bolt sẽ tiếp tục giành thêm 1 tấm huy chương vàng nữa trước khi giải nghệ, trên đường chạy 100m sở trường ở Giải Vô địch Điền kinh Thế giới đang diễn ra ở London (Anh).Thế nhưng "Tia chớp" đã không thể đáp lại điều đó khi chỉ về đích thứ 3 với thành tích 9,95 giây - mặc dù đây đã là thành tích tốt nhất trong năm nay của vận động viên này.Soán ngôi "Vua chạy 100m" của Bolt là vận động viên người Mỹ Justin Gatlin, với thành tích 9,92 giây. Đây là tấm huy chương vàng 100m thứ 2 của Gatlin tại Giải Vô địch Điền kinh Thế giới, sau chiến thắng ở Helsinki (Phần Lan) cách đây 12 năm.Ở cuộc đua vừa qua, Gatlin không phải là người chạy nhanh nhất trong phần lớn thời gian, song cú nước rút ngoạn mục ở vài mét cuối cùng đã giúp vận động viên 35 tuổi này đoạt huy chương vàng. Trong khi đó, huy chương bạc thuộc về một người Mỹ khác - vận động viên Christian Coleman - với thành tích 9,94 giây, nhanh hơn 1% giây so với Usain Bolt.Dù rất tiếc nuối trước thất bại trên, nhưng Bolt vẫn dành những lời tán dương cho đối thủ: "Justin là một vận động viên vĩ đại. Anh ấy luôn nỗ lực hết mình và thi đấu tốt nhất trên đường chạy. Ngày hôm nay anh ấy đã thi đấu tốt hơn tôi và xứng đáng chiến thắng. Anh ấy là một con người tuyệt vời và xứng đáng với những gì đã đạt được."Lý giải thêm về nguyên nhân thất bại, Bolt bày tỏ không hài lòng với bước xuất phát của mình và nó là lý do khiến anh để tuột huy chương vàng: "Xuất phát không tốt đã phá hỏng màn trình diễn của tôi. Bình thường tôi sẽ khắc phục được ở những đoạn sau, nhưng lần này thì không. Đôi khi mọi chuyện không diễn ra theo cách bạn muốn nhưng vẫn phải chấp nhận."Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng anh đang có phong độ không tốt trong mùa giải này.Về phần mình, sau khi giành tấm huy chương vàng danh giá, Gatlin cũng dành nhiều lời tri ân tới Usain Bolt, đồng thời nhấn mạnh rằng chính Bolt là người đã truyền cảm hứng để anh tiếp tục thi đấu sau khi bị cấm thi đấu do dính líu tới doping.Gatlin cho biết: "Trên đường chạy, chúng tôi là đối thủ, nhưng ngoài đời chúng tôi là bạn và đã có nhiều thời gian trò chuyện thú vị. Anh ấy là một nhà vô địch vĩ đại, 1 người đàn ông tuyệt vời và là người truyền cảm hứng cho tôi trong suốt sự nghiệp."Sự khâm phục và tôn trọng của Gatlin dành cho Bolt được thể hiện rõ nét qua hành động quỳ gối xuống đường chạy giơ hai tay hướng về Bolt sau khi về đích. Đây là cách mà Gatlin tri ân những thành tựu vĩ đại mà huyền thoại Jamaica đã làm được trong suốt sự nghiệp lẫy lừng./.