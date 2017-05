Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Indianapolis, bang Indiana .(Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Thượng nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ kiêm Phó chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner ngày 9/5 khẳng định, ủy ban này có thể tiến hành một cuộc điều tra tin cậy về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cách chức Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang (FBI) James Comey.Thượng nghị sỹ Mỹ Mark Warner nói: "Tôi nghĩ Chủ tịch (Ủy ban tình báo) Richard Burr vẫn hoàn toàn cam kết tiến hành điều tra sự thật."Ông Warner còn khẳng định sẵn sàng cho ý tưởng về một công tố viên hoặc luật sư đặc biệt đảm nhiệm việc này, nhấn mạnh rằng ý tưởng đó sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra của quốc hội.Theo vị thượng nghị sỹ này, một ủy ban điều tra đặc biệt có thể không đảm bảo tính khách quan nếu trong đó có cả những ủy viên do chính quyền của ông Trump chỉ định./.