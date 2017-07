Sau một tuần sự cố chất thải đen đổ theo các máng nước ra vịnh Hạ Long, Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ninh vẫn chưa thể biết đó là chất thải gì.Trong khi đó, tại cuộc giao ban báo chí tháng 7 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì ngày 26/7, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Cường cho biết kết quả phân tích mẫu nước tại khu vực này có tổng dầu, mỡ đo được thấp hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam, nước đổ thải ra vịnh là an toàn.Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiểm tra dọc thượng nguồn của mương thoát nước, tại khu vực đang thi công Khu tổ hợp nghỉ dưỡng khách sạn, sân golf của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC xuất hiện điểm đổ đất đá, bùn nhuyễn màu đen theo dòng nước vào mương thoát nước.Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp, tỉnh đã yêu cầu phía Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tiếp tục phân tích xác minh các thành phần trong chất thải đó để thông tin dư luận rộng rãi.Như TTXVN đưa tin, sáng 20/7, sau trận mưa lớn, rất nhiền bùn đất và cát sỏi từ dự án sân golf của Tập đoàn FLC đã tràn xuống nhà các hộ dân thuộc khu 7A và 7B, phường Hồng Hải (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và tràn ra đến 1/2 mặt đường Quốc lộ 18. Đặc biệt, nhiều hộ dân bị nước trộn lẫn bùn đất tràn vào nhà lên tới độ cao 1m, có nơi kèm theo nhiều váng màu đen. Váng này theo mương dẫn nước Hải Thịnh chảy trực tiếp ra vịnh Hạ Long. Phía Tập đoàn FLC cho rằng đó là do hoạt động khai thác than ở khu vực này trước đó gây ra.Đoàn công tác của thành phố Hạ Long với Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá chất thải đen không phải là dầu do ngửi mẫu nước không thấy có mùi xăng dầu.Kết quả phân tích chất lượng nước tại mương thoát nước Hải Thịnh của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tại hai vị trí khác nhau cho thấy: Mẫu nước tại khu vực cống qua đường trên mương thoát nước Hải Thịnh có tổng dầu mỡ đo được là 2,110 mg/l, cao gấp 2,11 lần giới hạn cho phép tại Quy chuẩn Việt Nam; mẫu nước tại khu vực tiếp nhận nước từ mương thoát nước Hải Thịnh có tổng dầu mỡ đo được 0,187 mg/l, thấp hơn giới hạn cho phép. Với kết quả này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh kết luận nước thải ra vịnh Hạ Long từ mương thoát nước Hải Thịnh là an toàn.Trong hai năm qua, việc thi công xây dựng sân golf của Tập đoàn FLC liên tục làm bùn cát, thậm chí đá lớn từ trên núi cao đổ xuống gây nguy hại cho các gia đình đang sinh sống ở dưới chân đồi và nay còn ảnh hưởng trực tiếp tới Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh thông tin đã xử phạt 400 triệu đồng đối với Tập đoàn FLC nhưng không nói rõ là xử phạt do thi công thiếu đánh giá tác động môi trường (Tập đoàn FLC đã từng bị đình chỉ thi công do thiếu đánh giá tác động môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hồi cuối tháng 3/2017) hay do các lỗi vi phạm về vệ sinh môi trường.Do liên tiếp để xảy ra sự cố về môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo Tập đoàn FLC có các biện pháp khắc phục, phòng ngừa như: Yêu cầu Tập đoàn FLC phải đặt việc phòng, chống sạt lở đất đá là ưu tiên hàng đầu, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu dân cư; không thi công mở rộng, tạm dừng san lấp mặt bằng tại các khu vực giáp ranh với khu dân cư, tập trung đẩy nhanh gia cố, hoàn thiện hệ thống kè chống sạt lở…Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thành phố Hạ Long phải cử cán bộ túc trực trên công trường của dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đặc biệt là trong quá trình triển khai hệ thống kè chống sạt lở. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra định kỳ việc triển khai dự án của Tập đoàn FLC, trong đó có hệ thống kè chống sạt lở, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; tiếp tục rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để tiến hành di dời…Ông Vũ Văn Hợp cho biết quy mô dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng khách sạn, sân golf của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chính thức chỉ khoanh vùng trong khu vực đồi Cột 3, không phải kéo dài từ Cột 3 đến Cột 8 như trước đây từng thông tin. Như vậy, với việc thay đổi này, quy mô dự án sân golf bị thu hẹp lại so với dự kiến ban đầu khá nhiều./.