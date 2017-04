Bể cáp viễn thông mất nắp gây mất mỹ quan đô thị trên đường Phạm Hùng, đoạn trước nhà máy nước Mai Dịch. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Nắp bể cáp bị hư hỏng, bật nắp ngay trước cổng trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm trên đường Hồ Tùng Mậu. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ chấn chỉnh mỹ quan đô thị, lập lại. Các địa phương trên toàn địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân, xử lý phá dỡ các bậc tam cấp, mái che, mái vẩy..., trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vỉa hè trên nhiều tuyến đường vẫn nhếch nhác, xuất hiện những hố ga mất nắp, tấm đan vỡ vụn... tạo nên những "hố tử thần" gây nguy hiểm cho người đi bộ.Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng trên xuất hiện ở phố Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng... thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.Đặc biệt, trên đường Phạm Hùng, tại khu vực vỉa hè Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia xuất hiện các tấm đan vỡ vụn tạo thành miệng hố sâu, đe dọa sự an toàn cho người đi bộ qua lại khu vực này.Trước tình trên, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã có công văn số 688/UBND-QLĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, đề nghị sửa chữa, lắp đặt bổ sung nắp ga, tấm đan bể cáp, hào kỹ thuật bị mất trên hè đường thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.Trong công văn nêu rõ, qua công tác kiểm tra an toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm nhận thấy một số công trình ngầm, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên một số tuyến hè thuộc địa bàn quận bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.Quận đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì công trình hạ kỹ thuật và các doanh nghiệp bưu chính viễn thông triển khai sửa chữa, thay thế nắp đặt tấm đan, nắp ga bưu điện kịp thời đối với các vị trí nêu trên và thực hiện đúng các nội dung theo phân cấp.Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng công cộng, cấp nước sạch, thoát nước... kiểm tra rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật được giao quản lý, kịp thời khắc phục các hư hỏng, sự cố, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn tính mạng cho người dân.Mặc dù, công văn số 688/UBND-QLĐT do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm Nguyễn Trọng Lượng ký gửi đi từ ngày 3/4 nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua, những "hố tử thần" đe dọa sự an toàn cho người đi đường, gây mất mỹ quan đô thị vẫn chưa được các sở, ngành liên quan xử lý./.