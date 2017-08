(Ảnh minh họa: TTXVN)

Mặc dù đợt xét tuyển đại học đầu tiên đã khép lại nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển.Năm nay, rất nhiều trường đại học đăng ký xét tuyển theo hình thức dựa trên điểm học bạ ba năm bậc trung học phổ thông, thậm chí chỉ dựa vào điểm năm lớp 12.Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số chỉ tiêu dành cho tuyển sinh theo hình thức xét học bạ của các trường là 93.452 chỉ tiêu.Hầu hết các trường xét tuyển theo học bạ đều có yêu cầu không quá cao về điểm số.Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung với thí sinh có điểm trung bình học bạ lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên và điểm trung bình chung lớp 12 của 3 môn thuộc khối xét tuyển từ 6 điểm trở lên.Đại học Hòa Bình xét tuyển bổ sung theo các tổ hợp môn khối A, B, C, D. Điều kiện là thí sinh có tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển trong 5 học kỳ hoặc cả năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên...Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, trong số 322 trường xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia, kết thúc đợt một có 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu, chiếm 53%.Còn 152 trường đại học, cao đẳng sư phạm vẫn đang thiếu chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó có 58 trường thiếu trên 50% chỉ tiêu, 30 trường thiếu trên 30% chỉ tiêu.Hiện các trường đại học đều đã công bố công khai chỉ tiêu, ngành học cần xét tuyển bổ sung.Đại học Tây Nguyên tuyển bổ sung 535 chỉ tiêu cho 16 ngành đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp, chỉ 15,5 điểm, bằng điểm sàn. Đại học Võ Trường Toản tuyển bổ sung 285 chỉ tiêu.Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyển bổ sung chỉ tiêu cho ba ngành Thú Y, An toàn thông tin và Kinh doanh quốc tế. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,5 điểm.Bên cạnh đó, trường cũng xét tuyển bổ sung cho các ngành học còn lại với mức nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất bằng điểm chuẩn đợt một, dao động từ 16 đến 19 điểm tùy ngành. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8.Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho ba ngành vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trong năm 2017.Các ngành học gồm Ngôn ngữ Nhật, Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế. Trường xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2017 với mức điểm từ 16 điểm trở lên, các tổ hợp môn xét tuyển gồm khối A, A1, C và D1.Hàng loạt các trường đại học khác như Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Hòa Bình, Đại học Thành Tây, Đại học Lạc Hồng cũng công bố xét tuyển bổ sung với mức điểm nhận hồ sơ chỉ 15,5 điểm.Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các thí sinh đã trúng tuyển đợt một sẽ phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi về trường trước 17 giờ ngày 7/8. Theo đó, sau ngày 7/8 các trường mới chốt được chính xác số thí sinh sẽ theo học tại trường mình. Nếu chưa đủ chỉ tiêu, các trường sẽ tiếp tục công bố xét tuyển bổ sung. Vì thế, cơ hội cho các thí sinh sẽ vẫn còn tăng lên trong những ngày tới./.