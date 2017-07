Các thỏi vàng trưng bày tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giá vàng tăng trong phiên 13/7, khi đồng USD xuống giá và lãi suất trái phiếu của Mỹ giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen nói rằng Fed sẽ chỉ từng bước thắt chặt chính sách tiền tệ, giảm khả năng lãi suất sẽ tăng hơn một lần trong năm nay.Tại Bengaluru, Ấn Độ giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 1.222,71 USD/ounce vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam.Tại cuộc điều trần trước Quốc hội ngày 12/7, bà Yellen nói kinh tế Mỹ đủ mạnh để Fed tăng lãi suất và bắt đầu giảm lượng trái phiếu nắm giữ chính phủ, mặc dù lạm phát vẫn thấp.Trong phiên này, so với rổ các đồng tiền, đồng USD giảm khoảng 0,3%, xuống 95,499.Theo nhà phân tích Edward Meir thuộc INTL FCStone, đồng USD yếu hơn sẽ hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.Lãi suất trái phiếu hạ làm giảm chi phí cơ hội cho việc mua vàng, trong khi đồng USD yếu khiến vàng rẻ hơn cho các nhà đầu tư ở các nước ngoài Mỹ.Nhà sáng lập Silver Bullion Pte Ltd tại Singapore, Gregor Gregersen, nói đợt báo tháo vàng gần đây bị đẩy lên quá mức và hoạt động mua vào đang đẩy giá lên.Nhưng theo người phụ trách nghiên cứu ở Geofin Comtrade Ltd, Hareesh V, giá vàng chỉ hồi phục nhẹ sau cuộc điều trần của bà Yellen. Ông cho rằng, sự phục hồi mang tính kỹ thuật có thể đẩy giá lên trên 1.230 USD/ounce, mức trung bình của 200 ngày.Tuy nhiên, nhà phân tích Wang Tao của Reuters nhận định giá vàng giao ngay có thể tụt trở lại mức thấp được ghi nhận ngày 10/7 là 1.204,45 USD/ounce, khi đà phục hồi từ mức này có thể đã kết thúc.Nhà phân tích thị trường Jeffrey Halley thuộc OANDA cho rằng, số phận của vàng trong ngắn hạn sẽ định đoạt bởi số liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 14/7./.