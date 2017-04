Poster của bộ phim

Tiếp nối sự kiện xảy ra sau phần đầu, " Guardians of the Galaxy Vol. 2" (Tựa Việt: "Vệ Binh Dải Ngân Hà 2") là câu chuyện của vài tháng sau đó. Lúc này, Peter Quill trở thành thủ lĩnh nhóm. Nhiệm vụ của anh là phải dìu dắt Gamora, Drax, Rocket và Baby Groot. Bốn con người, bốn mảnh ghép, bốn tính cách, Star-Lord của chúng ta giờ phải “đau đầu” tìm cách kết nối bốn tâm hồn đó lại với nhau.Ở phần này, khán giả sẽ được hiểu rõ hơn về mối quan hệ của Quill và Yondu - thủ lĩnh băng cướp vũ trụ Ravager khét tiếng, đồng thời cũng là người đã nuối nấng Peter từ bé tới lớn. Điều đặc biệt hơn nữa, lần này Ego (Kurt Russell thủ vai) - bố của Peter sẽ xuất hiện. Nhiều người cũng tò mò về việc Gamora và chàng thủ lĩnh điển trai của chúng ta sẽ tiến triển tình cảm tới đâu. Và hơn hết đó chính là việc Groot “bé” vô cùng dễ thương sẽ trở lại màn ảnh như thế nào.Trong "Guardians of the Galaxy Vol. 2," đội Vệ binh dải ngân hà tiếp tục cùng nhau tham gia những nhiệm vụ mới ngoài vũ trụ bao la. Sau khi tiêu diệt một con quái vật liên không gian để bảo vệ đám pin năng lượng đắt nhất vũ trụ, cả đội bị truy đuổi bởi chính người đã thuê mình: Ayesha (Elizabeth Debicki) - Đại Tư tế của chủng tộc Sovereign sở hữu công nghệ và trí tuệ vượt trội.Bên cạnh những pha hành động nảy lửa, "Guardians of the Galaxy Vol. 2" tiếp tục đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái bởi hàng loạt tình huống gây cười không dứt. tiếng cười không chỉ còn đến từ những “cây hài” quen thuộc như Star-Lord, Rocket hay Groot nữa, mà còn được tạo ra từ bất cứ đối tượng nào, nhờ khả năng tương tác và tung hứng cực kỳ linh hoạt giữa nhóm nhân vật với nhau."Guardians of the Galaxy Vol. 2" cũng được đánh giá là là một bộ phim Marvel giàu cảm xúc nhất. Ngoài những trường đoạn hành động choáng ngợp ngoài không gian, phim còn là một tác phẩm xoáy sâu vào tình thân gia đình, gồm tình phụ tử giữa Star-Lord và người cha thất lạc đã lâu, tình chị em giữa Gamora và Nebula, tình đồng đội giữa Groot và Rocket Raccoon.Một trong những điểm khiến "Guardian of the Galaxy" khác biệt với tất cả các phim Marvel khác chính là âm nhạc. Dù đặt trong bối cảnh vũ trụ với công nghệ phát triển cực kì cao, nhạc nền của phim lại là những bài hát của những năm 70 và 80. Thông qua cuốn băng Những Bản Nhạc Bất Hủ Phần 1 của mẹ để lại, Star-Lord đã mang tới một làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng."Guardians of the Galaxy Vol. 2" khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/4 dưới định dạng 2D, 3D và IMAX 3D. Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi (C13)./.