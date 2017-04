Chaplin trở thành một hình tượng toàn cầu thông qua nhân vật Tramp (Gã lang thang).

Sau cuộc hôn nhân với Lita, mái tóc đen của Chaplin bạc trắng.

Paulette xuất hiện lần cuối bên Charlie tại lễ công chiếu bộ phim ''The Great Dictator.''

''Đó là một mối tình lý tưởng, thật tuyệt vời, không chỉ là một cảm xúc mãnh liệt mà còn là một cảm xúc lâu dài'' - một người bạn gái của Oona nhận xét về mối tình gây nhiều tranh cãi này.

Từng thú nhận qua lại với hơn 2.000 phụ nữ cùng ba cuộc hôn nhân đổ vỡ với vô số lời trách móc nhưng khi gặp cô gái Oona, Charlie mới thốt lên rằng: “Đó là sự kiện hạnh phúc nhất đời tôi.”Những thước phim câm lặng của Charlie Chaplin (hay vua hề Sác Lô) đã trở thành kiệt tác để đời dẫu thời gian đã chất chồng theo năm tháng. Nhưng đằng sau người đàn ông được coi là “kỳ quan của điện ảnh” này là một tuổi thơ bị xiềng xích bởi đói nghèo và cô độc.Từng chứng kiến những cuộc tình vụng trộm của mẹ hay ngơ ngác bị bỏ rơi ở trại tế bần khi vừa 7 tuổi khiến Chaplin trở nên sợ hãi tổn thương và mất niềm tin vào phụ nữ. Có lẽ vì thế mà ông như một tay chơi tình ái, nhanh chao đảo vì một bóng hồng nhưng cũng vội phủi tay xoay lưng. “Vua hề” chẳng ngại thừa nhận đã có hơn 2.000 cô gái lướt qua đời mình.Ông kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Mildred Harris bởi bà “trót” mang thai, lúc đó, bà mới 16 tuổi. Cuộc hôn nhân bắt đầu ngột ngạt khi Chaplin phát hiện ra vợ chỉ bịa đặt. Sau đấy, bà cũng có tin vui nhưng Chaplin đã bắt đầu ngoại tình, hoàn toàn lãng quên vợ. Con trai của họ qua đời sau 3 ngày lọt lòng mẹ. Sự việc khiến đôi vợ chồng nổi tiếng đưa nhau ra tòa vào năm 1920 trong căng thẳng.Năm 1924, Chaplin lặng lẽ cưới một nữ diễn viên 16 tuổi khác, Lita, người mà ông gặp trong bộ phim ''The Gold Rush.'' Họ có cùng nhau hai con trai, Charles Jr. và Sydney, trước khi ly dị vào năm 1927 với phần tranh cãi gay gắt về việc phân chia tài sản. Lita đe dọa sẽ đưa ra bằng chứng về những cuộc ngoại tình của Chaplin với sáu cô diễn viên trong lúc còn chung sống với bà. Cuối cùng Chaplin phải bồi thường Lita 625.000 USD và vụ ly hôn của họ đã làm chấn động giới điện ảnh Mỹ.Chín năm sau, Chaplin tái hôn với nữ diễn viên 21 tuổi Paulette Goddard. Bà trở thành “nàng thơ” trong một số bộ phim của ông nhưng tình yêu cũng nhanh chóng lụi tàn sau sáu năm chung sống.Và cả ba người phụ nữ từng “đầu ấp tay gối” với ông đã kể lể với truyền thông, phơi bày một chân dung khác của Chaplin - thích kiểm soát, gia trưởng, hay cáu bẳn. Những điều này ít nhiều đã vấy bẩn lên hình tượng hài hước và dễ mến trên màn ảnh của Chaplin.Vào một ngày của năm 1942, có cô gái tên gọi Oona đã chủ động tìm gặp Chaplin xin được thử một vai trong bộ phim của ông. Ngay từ phút đầu tiên, cô gái 17 tuổi xinh đẹp này - với ánh mắt đen nhánh mê hoặc, ẩn chứa sự thông minh, cương nghị, đã làm xáo động tâm hồn Chaplin. Tiếng sét ái tình khiến họ không rời nhau được, dù lúc đó ông đã 53 tuổi.Nhiều người không tránh khỏi tò mò, Oona là ai mà đủ sức khiến Chaplin tin vào tình yêu một lần nữa? Cô là con gái của Eugene O’Neill - nhà biên kịch nối tiếng ở Mỹ, người từng đoạt giải Nobel văn học năm 1936. Oona đã vấp phải lời phản đối kịch liệt từ Eugene, bởi ông không bao giờ nghĩ rằng, con gái mình có thể bước vào lễ đường, nói lời thề nguyền với người đã “xêm xêm” tuổi bố.Nhưng đó không phải là rào cản duy nhất trong mối tình lệch tuổi này. Oona còn phải đối mặt với những scandal của Chaplin. Từ việc ông lạm dụng bạo lực hay cô đào điện ảnh Joan Barry tiết lộ mình có con với Chaplin.Thực hư chưa rõ nhưng với sự thêu dệt của báo chí cũng đủ để tình yêu vừa chớm nở của Oona và “vua hề” vụt tắt. Dù sau đấy, các xét nghiệm chứng minh Chaplin không phải là cha của con gái Barry, nhưng tòa án vẫn phán quyết ông có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho đứa trẻ.Dẫu cả thế giới đều ngoảnh mặt, Oona vẫn ở bên Chaplin, cùng nhau vượt qua sóng gió.Trong hồi ký đời mình, Chaplin đã viết: “Khi tôi sống với Oona, chiều sâu và vẻ đẹp tính cách của cô ấy là một sự mặc khải liên tục đối với tôi. Ngay cả khi, Oona đi trước tôi, bước trên những vỉa hè hẹp của Vevey với vẻ ngoài giản dị, vóc dáng nhỏ gọn, mái tóc đen mượt lẫn vài sợi bạc. Nhưng một làn sóng yêu thương và ngưỡng mộ lại dâng lên trong lòng tôi.”Cuối cùng, Chaplin cũng tìm thấy người phụ nữ của đời mình, để có thể sống những ngày giản dị, lần lượt đón tám đứa con chào đời: Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Eugene, Jane, Annette, và Christopher. Cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm cho đến khi Chaplin qua đời vào ngày Giáng sinh năm 1977. 14 năm sau, Oona mất vì bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 66. Chaplin và Oona được chôn cạnh nhau tại Corsier-sur-Vevey (Thụy Sĩ).Tờ New York Times cho biết Oona là một người vợ và một người mẹ tận tụy, bà không bao giờ chú ý đến sự khác biệt giữa tuổi tác và chồng mình: “Ông ấy là thế giới của tôi," bà nói vào năm 1960. Còn điều gì may mắn hơn, khi người ta đến với nhau vì tình yêu, điều còn lại sau cùng cũng là một tình yêu nguyên vẹn./.