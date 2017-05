Người biểu tình dựng chứng ngại vật, phong tỏa các tuyến phố trong cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Caracas ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Venezuela ngày 10/5 đã hoan nghênh quyết định của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) hoãn cuộc họp cấp ngoại trưởng bàn về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela.Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez nhận xét quyết định của OAS là đòn giáng vào nỗ lực của các chính phủ cánh hữu trong khu vực nhằm lợi dụng tình hình tại Venezuela để can thiệp vào công việc nội bộ của nước này vì lợi ích cá nhân.Trước đó cùng ngày, Hội đồng thường trực của OAS đã quyết định hoãn cuộc họp cấp ngoại trưởng bàn về tình hình Venezuela, dự kiến diễn ra ngày 22/5 tới, do không đạt đủ số phiếu ủng hộ của các nước thành viên.Hồi tháng Tư vừa qua, Venezuela tuyên bố rời OAS với lý do “nhằm bảo vệ hòa bình và chủ quyền quốc gia” để Venezuela trở thành một đất nước tự do, độc lập.Venezuela đồng thời tố cáo OAS "theo đuổi những hành động xâm phạm chủ quyền" của nước này.Venezuela đang phải đối mặt với những diễn biến chính trị phức tạp. Theo thống kê, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ chính phủ và chống đối trong một tháng qua đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.Trước tình hình này, ngày 1/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi soạn thảo một bản hiến pháp mới, nhưng do một cơ quan được chính người dân lập ra chứ không phải do các đảng phái chính trị tiến hành./.